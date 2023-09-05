香港近90萬殘疾人士　林素蔚倡成立專責委員會、資助購輔助器材

立法會福利事務委員會今早（5日）就殘疾人士的福利支援舉行特別會議，會上接近40個團體及市民發言。立法會議員、「推動照顧者為本政策小組委員會」副主席林素蔚表示，2020年的殘疾人士逾86萬人，但政府政策不到位，如補貼基金門檻高、計算形式繁複，未能真正幫到殘疾人士，冀政府成立「殘疾人士事務委員會」及調整財務資助方式等。



立法會議員、「推動照顧者為本政策小組委員會」副主席林素蔚冀政府成立「殘疾人士事務委員會」及調整財務資助方式等。（直播截圖）

林素蔚表示，若使用統計處2013年的殘疾人士定義，2020年的殘疾人士數量飆升了53%，超過86萬人，佔全港人口約10%，惟政府政策都不到位，認為政府應加強向殘疾人士提供從出生到成長、讀書、就業的支援服務，以便利他們融入社區，還各人一個有尊嚴及質素之生活。

她建議政府成立「殘疾人士事務委員會」，當中需包括殘疾人士機構代表、不同狀況的殘疾人士和復康人士，政府多聆聽業界及服務對象需要。此外，她建議調整申請購買殘疾人士輔助器材的基金門檻。

她解釋不少非領取綜援的殘疾人士均需要自費或尋找坊間的基金，去資助購買輔助器材，而這些基金申請門檻甚高，這對與家人同住的殘疾人士來說是十分困難的，因為大部分基金均需計算同住家人收入。關於財務資助，亦是與同住家人綑綁式計算，令殘疾人士難以獲得資助，最終需要家人自費購買。她認為，政府應考慮定額資助殘疾人士購買輔助器材及支付維修費用，減輕殘疾人士及其家人就輔助器材而產生的經濟負擔及磨擦。