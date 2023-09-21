JPEX案｜平台推DAO持分者分紅方案　陳仲尼：投資者要研究其信貸

本身從事金融投資行業的民建聯立法會議員陳仲尼指，有了解虛擬資產交易平台JPEX昨日提出的DAO持分者分紅方案，指虛擬資產是一種金融資產，要通過一段時間後才能取回資金，認為與投資沒有評級的債券一樣，未能肯定日後能否取回資金，及以哪種方法嘗還。他不敢說，平台無法償還，但提醒投資者要細心研究其信貸。



JPEX廣告曾遍及不少戶外大型展示廣告位，宣傳相當廣。（JPEX網頁截圖）

虛擬資產交易平台JPEX被本港證監會指涉違規經營，平台連日發聲明反駁，最新於昨晚發聲明稱平台及專案小組對應是次事件，將推出「DAO持份者分紅方案」，將對外發放49% DAO持份者分紅，總值4億個泰達幣 (USDT) 可作認購兌換。現有用戶可以目前存放於平台的資產以1:1比例進行DAO持份者分紅兌換。

有傳媒又發現，JPEX在澳洲取得牌照的登記公司「JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD」前日(19日）已向當地監管機構「澳洲證券與投資委員會(ASIC)」申請自願撤銷註冊，公司資產價值少於1,000澳元(約5,080港元)。

黃俊碩建議投資者盡快尋求專業人士協助到澳洲申索

會計界議員黃俊碩表示，以香港為例，公司董事在公司沒負債等條件下才能申請取消註冊，相信澳洲法例類近，若公司捲入訴訟則未能取消註冊。至於澳洲公司此舉是否準備挾款私逃，他指要視乎當地執法或相關部門是否得悉JPEX在香港的事情，或者當地債權人有否已入稟法院追討，如有，理論上公司沒法取消註冊，建議投資者在其正式撤銷註冊前盡快尋求專業人士到澳洲申索，以保存該公司資產。

陳仲尼指整體追討索償的原則，大部分平台都身處在海外，如果牽涉到去海外國家追討，可以說是「隔山追討」，要向該國家的監管部門索取資料，也需要該國家合作。

料財經事務委員會將加插議程討論JPEX事件

身兼財經事務委員會委員陳仲尼和黃俊碩連同另一同屬民建聯的委員李慧琼，昨日（20日）去信財經事務委員會主席林健鋒指，希望能在下月9日召開的事務委員會會議上，加插議程討論JPEX 事件，並讓證券及期貨監察委員會官員能向本委員會及公眾進一步解說，在現有法律框架之下如何能避免同類事件再次發生。

陳仲尼指事件亦有逼切性，如無特別情況，大膽點說應該要加插議程，適逢下月初開會，有關官員應該出席委員會參與討論。