十一黃金周｜李家超料有大量旅客來港　文體旅統籌應對人流

「十一黃金周」將至，特首李家超今日（26日）表示預料有大量旅客來港，指有不少酒店、旅遊組織透露港府公布重辦「國慶煙花匯演」後，旅客來港查詢增加，指文化體育及旅遊局已準備好不同方案應對香港人流增加，包括在人流較多的關口、機場亦增加人手應對旅客。



十一長假期，李家超預計有大量旅客來港，將加派人手。（資料圖片/歐嘉樂攝）

關口、機場增加人手 會觀察本地人流

提到十一黃金周，李家超預料有大量旅客來港，加上事隔五年後復辦「國慶煙花匯演」，不少酒店和旅遊組織都收到很多查詢，直言：「相信旅客係多嘅！」他說，業界亦積極自發安排旅遊活動、提升景點特色、資訊發放方式，形容是「總動員」。

他又指文體旅局將在預計人流較多的關口、機場亦增加人手，強調文體旅局已統籌一系列措施，觀察本地人流情況，隨時有應對方案，期望市民大眾一同感受香港的歡樂氣氛。

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料數以10萬計市民維港兩岸睇煙花

另外，「香港夜繽紛」推出至今逾1星期，活動將一浪接一浪，其中3個海濱場地，即是灣仔、堅尼地城及觀塘的海濱將於本周起展開一連串活動；「大坑舞火龍」將會復辦；十一國慶日亦會有煙花匯演，他預計會有數以十萬計市民和遊客在維港兩岸觀賞。

他感謝社會各界響應政府呼籲，團體各界繼續「度橋」反映香港人的創意，相關政府部門會積極協調，靈活配合活動主辦單位，透露消防處已提供可行的操作安排，配合夜市明火煮食。