一帶一路｜籲法律界服務國際規則磋商　劉光源：打造規則高速公路

中聯辦副主任劉光源呼籲本港法律界應當積極參與國家全球治理實踐和涉外法治建設，主動服務國際規則的制定和磋商，打造促進「一帶一路」高質量發展的規則高速公路。



劉光源今早（13 日）在第六屆「一帶一路」國際論壇暨「一帶一路」合作與夥伴關係協議範本研討會一個辭時指，香港法律界在共建「一帶一路」的作用特殊，前景廣闊，大有可為，提到作為「一國兩制」下，中國唯一的普通法司法管轄區，法律規則與世界主要經濟體順暢對接，可以發揮高水平國際規則融合的優勢。

他又指，香港可以發揮高水平的國際法律樞紐優勢，持續提升亞太區國際法律及解決爭議服務中心，擦亮法治亮麗名片，為「一帶一路」沿線國家促成交易、解決爭議，提供高質量的法律服務；又指香港在融匯中外法治文明、貫通多樣化法律傳統方面，累積了成熟經驗，可以發揮高水平國際法治交流的優勢，當好超級紐帶和民間使者。

劉光源又表示，「一帶一路」已成為中國與世界共用機遇的百花園，十年來發展前景越來越好，中國過去十年對全球經濟的貢獻超過G7國家的總和， 與美國等發達國家鼓吹脫鉤斷鍊，形成鮮明對照。