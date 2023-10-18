政圈風聲｜梁振英牽頭開發中藥材交易平台抑炒風　董建華都讚好

撰文：潘耀昇
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去年十月《施政報告》提出增設中醫藥發展專員，制訂中醫藥發展藍圖，有待推出。全國政協副主席梁振英率先出手，早前牽頭成立「中醫藥全產業鏈香港中心」，據了解明天（19日）會在廣西宣布成立中藥材交易網上平台，提供實時買賣藥材和檢驗服務，供藥材種植場及藥廠買賣雙方使用，透過公開透明價格，希望減少藥材炒賣行為，未來再考慮是否擴展至零售藥房都可使用。據了解，首份《施政報告》提出發展「中藥港」的前特首董建華，亦對計劃讚好。

全國政協副主席梁振英上月率全國政協考察團，到內地中藥材主要生產地之一甘肅視察，說要推動兩地中醫藥合作發展，四月時更到江西南昌考察，與藥材貿易商、中醫藥企業討論香港如何在定價、流通、商貿等方面幫助中醫藥企業。

平台明天宣布成立　據悉董建華讚好感開心

本港中醫藥發展要追本溯源，可以參考首任特首董建華的第一份《施政報告》，提出香港有足夠條件成為「中藥港」，惟工作最後無疾而終。梁振英早前牽頭成立「中醫藥全產業鏈香港中心」，高層次推動中醫藥發展，主席是全國政協委員、前食物及衞生局局長高永文，理事包括在華潤集團工作的選委界立法會議員李浩然、醫管局前行政總裁黃譚智媛、浸會大學中醫藥學院院長呂愛平、培力農本方創始人陳宇齡，全部都是義務不受薪。

據了解，中心將於周四（19日）在廣西宣布成立中藥材交易網上平台，有關概念構想早在兩、三年前已萌芽。據了解，董建華獲告知中醫藥交易平台的概念後，隨即讚賞「好、好、好」，亦對此感到開心，可謂為其「中藥港」的大構想找到一個小切入點。

四大藥廠參與平台　浸大提供檢驗服務確保品質

據了解，中心斥資幾千萬元開發中藥材交易網上平台，類似芝加哥期貨交易所的前身，即提供穀類產品等交易，只不過今次交易平台專門交易藥材，藥材來自合作的江西、廣東種植場，平台會實時公開藥材價格，初期試營運只提供數種藥材供藥廠購買，合作藥廠包括華潤三九藥業、農本方、廣州醫藥集團、裕華。香港的角色是提供檢驗服務，與浸會大學及香港的檢測中心合作，抽驗平台交易的中藥材品質，藥廠需繳付服務費，未來或朝向中藥期貨發展。

業界料平台有助壓抑中藥材炒風

有業界相信，平台有助穩定中藥材價格，舉例黨參價格今年急升十倍，源於內地有人炒賣，影響供應量，相信平台發展一段時間後，大部分藥材交易都會流向平台，希望能減少市場上炒賣情況，規範中藥材買賣。

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