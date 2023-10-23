新任青年專員陳瑞緯：統籌各部門盡快落實青年發展藍圖各措施

新任青年專員陳瑞緯表示，自復常以來，過去數月有逾萬名香港青年，參加政府舉辦的境外交流實習計劃，局方快將展開下年度資助計劃申請，他鼓勵非政府機構報名，提供更多名額予青年參與，同時希望可辦更多與「一帶一路」國家相關的交流團。他會努力統籌各政府部門，盡快落實去年底公布的《青年發展藍圖》內的措施。



民青局首個大灣區青年交流活動到訪微信總部。（民政及青年事務局Facebook圖片）

本月初由商務及經濟發展局調任至民政及青年事務局，出任青年專員的陳瑞緯表示，本港青年應變能力強，具有港人拼搏精神的優越條件，又指他們除了語文能力強，亦具有國際視野。

陳瑞緯稱，過往工作雖非主要著重青年範疇，但在商經局從事知識產權工作期間，會與青年接觸，他強調上任後會加強與青年及不同團體接觸溝通，多聽意見，了解《青年發展藍圖》內的項目，是否有改善空間。他亦會努力統籌各政府部門，盡快落實去年底公布的《青年發展藍圖》內的措施。至於藍圖提到會推出「青年儀表板」，但至今未有公布，他表示正在努力落實，目標是今年年內推出。

民政及青年事務局副局長梁宏正則說，政府今年重啟5個專題實習計劃，讓香港青年有機會到北京故宮、四川臥龍、中國科學院，以至敦煌等不同官方單位實習。他曾與在敦煌實習的香港青年交流，見證他們由最初一無所知，到三星期訓練結束後，學會整個敦煌歷史背景、藝術、宗教文化等，對不同石窟有一定了解，並能在當地擔當導遊工作，見證了他們的成長。