何永賢讚「柴可夫司機」技術一流　坐車睇文件都唔暈｜政壇諸事町

房屋局局長何永賢背負公營房屋供應量重擔，不時落區探訪住戶，助之一中有一位「華哥」，她形容為「緊密的夥伴」之一。其實華哥是一位「柴可夫司機」，何局長說他「照顧着上班的出行和飲食」，最緊要駕駛技術一流，「在車裡我還可以看文件、清理電郵而絕不頭暈眼花，可見華哥駕駛技術的高超」。



「華哥」日前當選運署物流署第13屆十大優秀司機之一，何永賢的辦公室同事上下都十分高興，更特意放工後留下為他舉行小型派對慶祝。何永賢在Facebook撰文說，同事知我他因事未能到現場出席頒獎禮，便預先給她一個小型燈牌，畫下自己心底話，把她的祝賀帶到現場。

何永賢表示，自從擔任房屋局局長以來，華哥就是她最緊密的夥伴之一，「照顧着我上班的出行和飲食。每次忙到不可開交，都有賴華哥幫忙買三文治和一杯咖啡或奶茶，讓我能醒醒神、好好應對每天的工作。」

何永賢說，去年疫情期間，她一度要居家隔離，華哥就成為她與外界接觸的唯一連結點，「每天的文件都是他幫忙送遞掛到家門口，其間的大小問題，也是靠華哥走動解決。」她很感謝盡職盡責的華哥，永遠可以安全準時將她送到目的地，「在車裡我還可以看文件、清理電郵而絕不頭暈眼花，可見華哥駕駛技術的高超。」