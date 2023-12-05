直播｜李家超行會前見傳媒　宣布國產C919、ARJ21飛機下周二訪港

行政長官李家超今日（5日）在行政會議前會見記者，預料赴加拿大讀書的前香港眾志副秘書長周庭棄保不如期回港就國安案件向警方報到，會成為記者會上傳媒關注焦點。警方不點名批評周庭公然挑戰法紀，表明會全力追緝，外交部也強烈讉責公然挑戰法治。《香港01》會全程直播記者會情況。



另外，即將來臨的星期日（10日）是區議會選舉投票日，政府總動員宣傳鼓勵選民在當日要投下神聖一票，預料李家超也會再趁機呼籲。



行政長官李家超11月14日出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

前香港眾志副秘書長周庭前晚（3日）在其Instagram宣布，9月已經離港赴加拿大讀書，原定本月要就國安案件向警方報到，她稱經過深思熟慮後，「決定不回去報到了，也大概一輩子不會回去了」。

周庭接受日本東京電視台（テレ東BIZ）視像訪問，她以日語表示，正考慮未來的計劃，包括申請庇護，還透露她身體出現問題，包括PTSD（創傷後遺症），稱她在香港過去3年甚麼也做不了。

外交部回應稱，強烈譴責公然挑戰法治的不負責行為，強調中國是法治國家、香港是法治社會，任何人都沒有法外特權，任何犯罪行為必然受到法律懲處。本港警方回應事件時，不點名指對於最近有人在社交媒體表示不會按時向警方報到，警方強烈譴責這些公然挑戰法紀的不負責行為，同時呼籲當事人懸崖勒馬，不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。

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