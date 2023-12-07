李家超：將深化香港與中東關係　致力推動創科發展

特首李家超今日（7日）出席沙特阿拉伯未來投資倡議研究所FII PRIORITY峰會時表示，為期2天的會議將深化香港與中東地區的關係；又稱香港決心推動創新科技未來，明年將建立一個人工智能超算中心，應付研發和其他部門對運算能力的巨大需求。



李家超。（林靄怡攝/資料圖片）

約千間金融科技公司在港營運

李家超指，香港是世界上最具競爭力和最自由的經濟體之一，資本和資訊自由流動、健全的普通法體系，有助香港作為主要國際金融中心的長期地位。他又稱，在一國兩制原則下，香港提供通往內地和世界的通道，會繼續發揮積極作用。 他表示，香港有決心助力推動創新科技，現時約有一千間金融科技公司在港營運，按年增加25%。

至於香港轉數快系統已經與泰國PromptPay對接，他指方便來自泰國的遊客在港消費，不僅令旅客受益，商戶也可即時收到資金。

沙特阿拉伯未來投資倡議研究所FII PRIORITY峰會是首次在亞洲舉行，並選擇香港作為峰會場地，沙特政府和主權基金的代表來港出席峰會。