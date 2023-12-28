大學生疑遭利誘以泰達幣洗黑錢涉款過億元　吳傑莊籲加強監管

撰文：李宇婷
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虛擬資產「洗黑錢」的案件再現，選委界立法會議員吳傑莊成立的「反詐騙大聯盟」，近日接獲5至6名青年求助，懷疑受利誘協助他人在無牌交易所，出售不明來歷的虛擬資產圖利，大部分是「泰達幣」，涉款過億元，每宗交易可賺取幾萬元，最後銀行發現可疑交易，取消和封鎖事主戶口。吳傑莊要求政府加強監管虛擬資產找換店，宣傳和教育市民提高警惕。

大學生疑遭利誘以虛擬資產「洗黑錢」　賺幾萬元報酬

「反詐騙大聯盟」今天（28日）召開記者會，透露接獲懷疑虛擬資產「洗黑錢」的案件，有剛畢業的年約20歲的大學生懷疑遭利誘犯案。事主經朋友介紹，到非香港持牌的交易所開設戶口後，朋友將虛擬資產存入事主戶口，要求事主在交易所出售圖利後，大部分涉及「泰達幣」，將收益轉入個人銀行戶口，之後提取現金，再經虛擬貨幣找換店轉回到朋友戶口，涉款數百萬元至1億元，事主每次在過程中可以賺取幾萬元差價作報酬。及後，銀行懷疑涉及不尋常交易，曾取消或封鎖事主個人戶口，其後事主再開設新戶口，涉案戶口高達16個，包括虛擬銀行戶口和網上銀行戶口。

選委界立法會議員吳傑莊成立的「反詐騙大聯盟」今天（28日）召開記者會，透露接獲懷疑虛擬資產「洗黑錢」的案件，有剛畢業的大學生懷疑遭利誘犯案。（鄭子峰攝）

吳傑莊籲加強監管虛擬資產找換店

聯盟之一的持牌虛擬資產交易所代表關溢超說，到持牌虛擬資產交易所開戶口，一般會登記用戶聯絡資料，要求提交一系列開戶資料，簽開戶協議和評估客戶對虛擬資產的認識，無牌交易所不會評估客戶對虛擬資產的認識，能否承擔風險等。

吳傑莊呼籲青年小心不明來歷的虛擬資產，除了考究來源，亦要留意一旦被銀行關閉戶口，便需思考是否有機會觸犯法例。吳傑莊又要求政府加強監管虛擬資產找換店，同時加強宣傳和教育市民，防範洗黑錢罪案。

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