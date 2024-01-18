垃圾徵費｜市民反映指定膠袋薄過超市　環保署：厚過一般垃圾袋

垃圾徵費將於4月1日實施，連日來市民提出不少執行時的意見。油尖旺區議會今日（18日）亦討論垃圾徵費，區議員反映街坊意見，指定垃圾袋較薄，若「一袋兩用」盛載物品時會穿洞。



環保署高級環境保護主任程健宏說，亦有住戶反映厚過現時的垃圾袋，並強調沒有生物降解成份，不必擔心使用一段時間後會自行分解。



沒生物降解成份 不會自行分解

油尖旺區議會的食物環境衞生委員會，今日討到垃圾徵費，環保署人員到場解答區議員問題。區議員許德亮表示，很多市民指現時超級市場的膠袋較厚，擔心垃圾袋較薄，如果「一袋兩用」，在超市購物時使用會穿洞。

程健宏回應指，早前試行時住戶反映指定垃圾袋厚過正在使用的垃圾袋，強調有條款保定指定垃圾袋的質素。另外，他說指定袋最少兩成是回收物料，但沒有生物降解成份，不必擔心使用一段時間之後會自行分解。

違例垃圾示意圖。（環保署網頁截圖）

住戶「當面交出」違規垃圾 清潔工應拒收

至於責任問題，許德亮亦提出，清潔工人用大垃圾袋包好每層垃圾，交給垃圾車的期間，若發現當中有一些沒有使用指定垃圾袋的垃圾，政府會控告清潔公司還是業主立案法團。

程健宏表示，如果清潔人員收垃圾時，「住戶當面將違規垃圾交給他們」，應該拒絕接收並提醒使用指定垃圾袋。物業管理公司亦應在涉事樓層或大廈大堂張貼告示，指該層發現違規垃圾，提醒住戶守法。而物管公司亦可加強巡查，如情況持續及嚴重，可能要考慮安裝閉路電視。

而區議員鍾澤暉說，區內有很多「三無大廈」，難以監察。程健宏則表示，已經在區內「三無大廈」的信箱派送宣傳單張，亦會跟區議會和關愛隊合作宣傳。