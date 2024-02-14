華府揚言限高新科技出口　孫東：發展取決內因「打鐵還需自身硬」

撰文：文維廣
出版：更新：

香港銳意發展創新科技，惟美國揚言對中國實施制裁或限制高新科技出口，港澳兩特區也屬針對的範圍。創新科技及工業局局長孫東表示，不管外面怎麼變化，香港能否健康發展取決於內因，形容「打鐵還需自身硬」，特區政府將堅定初心，不受外界影響，落實前年公布的《創新科技發展藍圖》提出的各項政策。

1月17日立法會會議。（梁鵬威攝）

孫東在港台電視節目《盤點政策》的訪問中，被問及美國可能對香港制裁或限制高新科技進口，當局如何應對外來政治影響時，認為不管外面怎麼變化，香港能否健康發展取決於內因，形容「打鐵還需自身硬」，前年公布的《創新科技發展藍圖》得到社會各界反響，也得到國家積極肯定，當局下一步將堅定初心，不受外界影響，落實藍圖提出的各項政策。

他又指，香港一直有很好的國際經銷網絡，成功從不同國家或地區吸引人才、技術和資金，下一步必須繼續發揮國際化優勢拓展網絡。他說本港創科界多年來從世界各地採購科技產品，基本上不局限於單一地區，未來要繼續拓展，個別國家對香港實行的單邊不友好政策對香港有影響，但相信影響有限，當局會密切注視相關發展，即時作出調整。

拆局｜美國限制投資或非香港創科最大阻礙　主動出擊推動發展

孫東又指，未來推動新型工業化，將聚焦培植初創企業發展、引進和支持重點企業來港，及對本土已有產業、特別是製造業進行升級轉型，他早前到大埔工業園區參觀數間食品加工企業，了解他們利用香港新型工業化計劃建立智能生產線，提高生產效率，當局下一步將對這批已在港發展的產業重點扶植。

他又提到，河套區具有獨特地理位置，今後是香港創科發展其中一個重要引擎，今年初特區政府公布在河套香港園區南邊釋出5公頃土地，原計劃第一批興建的8幢樓宇，有3幢正在興建，未來會逐漸釋出土地，加速河套發展。

河套區隔離設施空置近兩年　將改建港深創科園　明年底陸續落成訪深圳河套區　民建聯擬爭取中央推創科產業在港落地政策主管港澳事務丁薛祥訪河套區　強調協同推基建打造粵港澳創科中心對接北都發展策略專班再開會　就河套區建設及跨境交通交換意見北部都會區｜研究設預先登記制度　讓河套區科研人員免檢查過關美限對華投資　無礙政府推創科　料緊張關係持續至少2-3年美限對華投資　莊太量：反推動自主研發　議員指等同棄中國大市場
孫東
創新及科技局
美國制裁