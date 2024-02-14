華府揚言限高新科技出口　孫東：發展取決內因「打鐵還需自身硬」

香港銳意發展創新科技，惟美國揚言對中國實施制裁或限制高新科技出口，港澳兩特區也屬針對的範圍。創新科技及工業局局長孫東表示，不管外面怎麼變化，香港能否健康發展取決於內因，形容「打鐵還需自身硬」，特區政府將堅定初心，不受外界影響，落實前年公布的《創新科技發展藍圖》提出的各項政策。



1月17日立法會會議。（梁鵬威攝）

孫東在港台電視節目《盤點政策》的訪問中，被問及美國可能對香港制裁或限制高新科技進口，當局如何應對外來政治影響時，認為不管外面怎麼變化，香港能否健康發展取決於內因，形容「打鐵還需自身硬」，前年公布的《創新科技發展藍圖》得到社會各界反響，也得到國家積極肯定，當局下一步將堅定初心，不受外界影響，落實藍圖提出的各項政策。

他又指，香港一直有很好的國際經銷網絡，成功從不同國家或地區吸引人才、技術和資金，下一步必須繼續發揮國際化優勢拓展網絡。他說本港創科界多年來從世界各地採購科技產品，基本上不局限於單一地區，未來要繼續拓展，個別國家對香港實行的單邊不友好政策對香港有影響，但相信影響有限，當局會密切注視相關發展，即時作出調整。

孫東又指，未來推動新型工業化，將聚焦培植初創企業發展、引進和支持重點企業來港，及對本土已有產業、特別是製造業進行升級轉型，他早前到大埔工業園區參觀數間食品加工企業，了解他們利用香港新型工業化計劃建立智能生產線，提高生產效率，當局下一步將對這批已在港發展的產業重點扶植。

他又提到，河套區具有獨特地理位置，今後是香港創科發展其中一個重要引擎，今年初特區政府公布在河套香港園區南邊釋出5公頃土地，原計劃第一批興建的8幢樓宇，有3幢正在興建，未來會逐漸釋出土地，加速河套發展。