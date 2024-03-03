盛事側重旅客口味缺特色　江玉歡比喻追女仔：過份堆砌魅力終失真

去年通關後復常以來，香港旅遊業仍是一潭死水。選委界立法會議員江玉歡今日（3日）在Facebook分析指，訪港旅客雖然較倫敦、曼谷多，但香港市面仍是「灰濛濛一片」，舉例中環國際金融中心最旺的中菜館，晚上九時許便準備關門。旅遊業要復蘇，政府辦活動不能只側重旅客口味，缺乏香港特色，力諫文化體育及旅遊局令「香港做回自己」。她以追女仔比喻，最重要是真實感，坦言水至清則無魚，「化妝到美若天仙能捱得幾多年？真實感失去了，再打造的很多時候會失真的。」



自去年通關以來，香港旅遊業仍是一潭死水。選委界立法會議員江玉歡今日（3日）在社交平台上先後發帖，分析香港旅遊業現況，更向文化體育及旅遊局力諫著「香港做回自己」，她更以追女仔為例，認為最重要的是真實感。（資料圖片／盧翊銘攝）

江玉歡：辦盛事側重旅客口味 缺本地特色終會失真

江玉歡今日接連發文談及香港旅遊業復蘇情況。她首先以「盛事經濟差些什麼」為切入點，指香港過去幾年太過著重遊客口味，「結果做呢D（啲），做嗰D（啲），以為堆堆砌砌能迎合遊客」，指港人去日本、韓國及歐洲旅遊也不是當地願意迎合港人口味，而是遊客能感受到當地的獨有景色、文化、人民風貌和建築物。

她認為，香港不乏本地文化，旅客以往會認為香港是一個很「exotic」（異常迷人的）、亂中有序的地方，她認為政府無須每個月辦大大小小「有點堆砌及生硬，缺乏真實感」的活動，應由商界及市民自行發揮香港特色，「政府祇需做好配套，協助推廣宣傳。世界各地很少會有政府月月區區攪event（活動）。」

訪港旅客較倫敦、曼谷多 惟市面仍是「灰濛濛」

江玉歡又提到，去年訪港旅客數量達3,700百萬人，代表每天平均有十萬人訪港，旅客數字跑贏只有2,000萬名旅客的倫敦、曼谷及伊斯坦堡，但她不解為何香港市面仍是「灰濛濛一片」，更稱：「我並不是悲觀」。

她指，香港各區不少店舖都相繼倒閉，「東區走廊九點過後，可用水靜河飛來形容（除咗有交通意外），IFC最旺的中菜館，（晚上）9:15分叫客埋單」，她反問：「以上的，官員有冇深思吓呢？」

她又引述朋友對香港旅遊業的評價：「我們做旅遊項目的官員及人員年紀太大了，60幾歲設計遊戲俾20、30幾歲玩，會出現什麼效果，她更以廟街夜市作為例子，說完全欠缺新意。」

追女生為比喻：魅力不用過份堆砌 化妝到美若天仙能捱得幾多年？

江玉歡重申，香港的獨有魅力不用過份堆砌，她更以追求女生為例：「最重要的、最長情的也是真實感。除了整容，化妝到美若天仙能捱得幾多年？」她指，香港有部份特色的東西消失了，認為真實感失去了，再打造的很多時候會失真的。她又同意「水至清則無魚」，反問我們能否珍惜剩下的香港特色，讓他們好好保存。

江玉歡最後更向文化體育及旅遊局隔空喊話：「是時候交一些實質的策略給市民過目」，要求文體旅局請教香港旅遊業的專家和人才。