薑餅人食譜｜薑餅人=性愛象徵？男人造形與女王有關？附簡易食譜

撰文：鄒家鳳
出版：更新：

薑餅人（英文：Gingerbread Man），只有每年的聖誕節才出現，為什麼這片餅乾會變成人形？為什麼是「他」而不是「她」？原來始於一個「女王密令」！薑餅人的成分除了薑，當初還有麵包糠，做法又如何？

薑餅人由來｜薑餅為軍隊驅寒？

薑餅據說起源於古希臘和埃及人，11世紀時期經十字軍帶到英國，發現薑有助驅寒，為了讓軍隊抵禦風雪襲擊，便在食物中加添了薑，由於薑在那年代是一種非常昂貴的香料，只有在每年重要的日子聖誕節才會使用。

第一個薑餅的英文食譜則在1390年出現。傳統的薑餅製法，是以蜂蜜、薑和麵包糠（breadcrumbs）等製作而成，後來為了迎合人們的口味而變成曲奇的口感。但好端端一塊餅一個包，為什麼會變成人形？

(VCG)

薑餅人由來｜女王盛宴　政要／追求者化作薑餅造型

據內布拉斯加州林肯大學中世紀研究項目總監、《伊麗莎白一世》作者卡羅爾萊文（Carole Levin）稱，16世紀伊莉莎白一世女王統治時期，她的皇室御宴以精緻美食享負盛名，除了各類城堡、小鳥等造型的杏仁蛋白，薑餅，也是其中之一，這時麵包糠已由麵粉取替，也加入了雞蛋和甜味劑等。她還舉行一個盛宴，以她喜歡的政要人物及其追求者作為薑餅的造型自娛，一口一口的把「他們」吃掉，薑餅人的雛型，就在滿足女王的歡愉下誕生。後來更演變成未婚女子吃了男士造型的薑餅人，便能早日找到心上人。

按圖看為何薑餅人，還是性、愛象徵？

薑餅人由來｜薑餅人愛情象徵　歡愉前享用

《Sweet Invention：A History of Dessert》作者Michael Krondl指古羅馬人愛在狂歡之前進食薑餅，以此刺激性慾，因為薑餅有暖和身體的作用，故在冬天節日中特別受歡迎，亦因此成了愛情象徵，只要讓你喜歡的人吃掉你親手製的薑餅人，他便會從此愛上你。

童話薑餅屋　破健力士紀錄大全

19世紀初德國格林兄弟的《格林童話》，出現了薑餅屋，講述主角摔倒在森林深處的房子裏，享用以麵包和糖裝飾的屋子。自此生薑蛋糕便在德國流行起來。而童話故事中，還有Gingerbread man。

《Gingerbread man》講述一對老夫婦於聖誕節時炮製薑餅人，他們為薑餅人裝飾着眼睛、嘴巴和鈕釦，正當於上第3顆鈕釦時，薑餅人竟跳下桌子在逃跑，追也追不了，薑餅人還邊跑哼：「Run, run, as fast as you can. You can't catch me, I'm the gingerbread man。（我要跑呀跑，而且跑的很快，你捉不到我，因為我是薑餅人。）」最後卻因誤信了狐狸會幫他逃掉，被狐狸吃掉。

(VCG)

按圖看最大薑餅屋......

資料來源：Time、Daily Mail Online、PBS Food、the spruce、食力

薑餅人食譜

薑餅人食譜
+1
食譜 薑餅人
材料

麵粉300克、薑粉1.5湯匙、肉桂粉1茶匙（隨喜）、豆蔻粉少許（隨喜）、泡打粉1/2茶匙、鹽1/4茶匙、牛油100克、黑糖70克、糖漿40克、牛奶70毫升、雞蛋1隻
做法 1. 牛油置室溫待軟化，加入糖，以電動攪拌器拂勻。
2. 加入雞蛋、糖漿、牛奶打勻。
3. 麵粉、薑粉、肉桂粉、豆蔻粉、泡打粉和鹽拌勻，過篩。
4. 分數次加入奶漿內拌勻，搓成麵糰，放入雪櫃冷藏半小時至挺身。
5. 麵糰取出後，以擀麵杖輾平至約1厘米厚。
6. 以模具壓出多個薑餅人形狀，放上焗盤。
7. 餘下的麵糰搓勻再輾平，重複以上步驟至完成所有麵糰。
8. 放入已預熱攝氏180焗爐焗約15分鐘，待涼後，以朱古力筆畫上眼睛等圖案。

 

相關曲奇食譜：

【曲奇食譜】純素曲奇零技巧　唧花分3層找到牛油的替身

純素曲奇食譜
【聖誕小吃食譜‧有片】朱古力士多啤梨聖誕樹　15分鐘變出小樹林【聖誕小吃食譜‧有片】棉花糖泡泡米雪人　一雙大眼化身小魔怪【Jacky Yu聖誕甜品食譜】草莓麵包布丁　教你手撕法包焗出凌亂美【芬蘭聖誕傳統】不吃火雞愛吃豬　慢煮蘋果啤梨豬肩肉

【萬聖節曲奇食譜】杏仁手指曲奇　簡易派對小食鬼爪Halloween！

杏仁手指曲奇食譜
食譜
01教煮
慶祝聖誕
甜品
小食
下載食譜
聖誕節
曲奇
西式甜品食譜
節日食品食譜