薑餅人食譜｜薑餅人=性愛象徵？男人造形與女王有關？附簡易食譜

薑餅人(英文:Gingerbread Man),只有每年的聖誕節才出現,為什麼這片餅乾會變成人形?為什麼是「他」而不是「她」?原來始於一個「女王密令」!薑餅人的成分除了薑,當初還有麵包糠,做法又如何?



薑餅人由來|薑餅為軍隊驅寒?

薑餅據說起源於古希臘和埃及人,11世紀時期經十字軍帶到英國,發現薑有助驅寒,為了讓軍隊抵禦風雪襲擊,便在食物中加添了薑,由於薑在那年代是一種非常昂貴的香料,只有在每年重要的日子聖誕節才會使用。

第一個薑餅的英文食譜則在1390年出現。傳統的薑餅製法,是以蜂蜜、薑和麵包糠(breadcrumbs)等製作而成,後來為了迎合人們的口味而變成曲奇的口感。但好端端一塊餅一個包,為什麼會變成人形?

薑餅人由來|女王盛宴 政要/追求者化作薑餅造型

據內布拉斯加州林肯大學中世紀研究項目總監、《伊麗莎白一世》作者卡羅爾萊文(Carole Levin)稱,16世紀伊莉莎白一世女王統治時期,她的皇室御宴以精緻美食享負盛名,除了各類城堡、小鳥等造型的杏仁蛋白,薑餅,也是其中之一,這時麵包糠已由麵粉取替,也加入了雞蛋和甜味劑等。她還舉行一個盛宴,以她喜歡的政要人物及其追求者作為薑餅的造型自娛,一口一口的把「他們」吃掉,薑餅人的雛型,就在滿足女王的歡愉下誕生。後來更演變成未婚女子吃了男士造型的薑餅人,便能早日找到心上人。

薑餅人由來|薑餅人愛情象徵 歡愉前享用

《Sweet Invention:A History of Dessert》作者Michael Krondl指古羅馬人愛在狂歡之前進食薑餅,以此刺激性慾,因為薑餅有暖和身體的作用,故在冬天節日中特別受歡迎,亦因此成了愛情象徵,只要讓你喜歡的人吃掉你親手製的薑餅人,他便會從此愛上你。

童話薑餅屋 破健力士紀錄大全

19世紀初德國格林兄弟的《格林童話》,出現了薑餅屋,講述主角摔倒在森林深處的房子裏,享用以麵包和糖裝飾的屋子。自此生薑蛋糕便在德國流行起來。而童話故事中,還有Gingerbread man。

《Gingerbread man》講述一對老夫婦於聖誕節時炮製薑餅人,他們為薑餅人裝飾着眼睛、嘴巴和鈕釦,正當於上第3顆鈕釦時,薑餅人竟跳下桌子在逃跑,追也追不了,薑餅人還邊跑哼:「Run, run, as fast as you can. You can't catch me, I'm the gingerbread man。(我要跑呀跑,而且跑的很快,你捉不到我,因為我是薑餅人。)」最後卻因誤信了狐狸會幫他逃掉,被狐狸吃掉。

資料來源:Time、Daily Mail Online、PBS Food、the spruce、食力

薑餅人食譜

食譜 薑餅人 材料 麵粉300克、薑粉1.5湯匙、肉桂粉1茶匙(隨喜)、豆蔻粉少許(隨喜)、泡打粉1/2茶匙、鹽1/4茶匙、牛油100克、黑糖70克、糖漿40克、牛奶70毫升、雞蛋1隻 做法 1. 牛油置室溫待軟化,加入糖,以電動攪拌器拂勻。 2. 加入雞蛋、糖漿、牛奶打勻。 3. 麵粉、薑粉、肉桂粉、豆蔻粉、泡打粉和鹽拌勻,過篩。 4. 分數次加入奶漿內拌勻,搓成麵糰,放入雪櫃冷藏半小時至挺身。 5. 麵糰取出後,以擀麵杖輾平至約1厘米厚。 6. 以模具壓出多個薑餅人形狀,放上焗盤。 7. 餘下的麵糰搓勻再輾平,重複以上步驟至完成所有麵糰。 8. 放入已預熱攝氏180焗爐焗約15分鐘,待涼後,以朱古力筆畫上眼睛等圖案。

