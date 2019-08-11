【美食人訪】《舌尖上的中國》導演陳曉卿　出書道盡人間至味故事

說起美食，沒有哪個吃貨不知道《舌尖上的中國》。這部大型紀錄片僅第二季點擊數就達8億！不僅紅遍全國，更得到「中華美食的偉大頌歌」的讚譽。它背後的主創者，就是總導演陳曉卿。

無論是種植食材、處理食材的人、還是食材的本質，在《舌尖上的中國》總導演陳曉卿的鏡頭下盡展純粹▼

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2016年，陳曉卿的《至味在人間》一書出版，是這位頂級吃貨的文章首度結集。他也在我們的鏡頭前講述了自己最深刻的美食記憶：

我的故鄉只有一小塊，它在我的舌頭上。 《舌尖上的中國》總導演陳曉卿

陳曉卿常說：「其實，世界上最好吃的永遠是人。」所以，他更愛去小飯館，和哥們兒一起「吃口熱乎的」。這種「熱乎」，指的是那種親密無間的人挨人，類似家庭聚會的熱絡：「有一種特別自由放鬆的狀態。」

我們也從這本散文集裏摘出了幾個關於美食的小故事，附在下面。

《至味在人間》書摘

魚最好吃的部分是哪裏？（示意圖，視覺中國）

1. 魚最好吃的部分是哪裏？

宜昌人陳敏，話不多，蔫有準兒，每次做魚吃魚，都不動聲色。有一次，陳敏媳婦來京探班，等陳敏做完魚，忙東忙西坐到桌上，一通亂找，急赤白臉問道：「我的那塊肉呢？」蔣、段二人大惑不解：「哪塊肉？哪塊肉？」陳敏支吾着：「就……那塊……」媳婦在一邊介面道：「我吃啦！」媳婦說的正是那兩塊月牙肉——魚鰓邊最細滑、最鮮嫩的所在。據說從前土匪綁票，都是先餓人質兩天，然後做頓魚，就等着看人質在哪裏下筷子。筷子先夾魚脊背、肉多的地方，肯定是窮人家孩子，放了算了；要是先吃月牙肉，那必須死等贖金，這是富貴人家的香火。

──摘自陳曉卿《紅唇添香》

2. 認識美食界民族英雄的好處

家裏空調壞了，維修工是山東莘縣人。我套近乎說是「張海迪那個縣」嘛，小夥子警惕地看了我一眼，「張海迪是我們縣的，不過今天除了維修費還要收您上門費的哦。」我笑着說：「我不光知道張海迪，還有個莘縣朋友，在淮揚府做大廚，茨菇紅燒肉和蝦子陽春麵做得一絕，是我見過做淮揚菜最好的山東人……」沒等我說完，小夥子停下手中活計：「您說王昌榮吧？那可是我們莘縣的驕傲，在中央電視台裏面，靠廚藝打敗了外國人。和葉問、霍元甲一樣，那是民族英雄啊。」小夥子一臉昂首大義凜然：「那今天的上門費，我真不能收您的。」

──摘自陳曉卿《除了蛋，我們來認識一下母雞》

為什麼中芭的女孩世界上最美？天津女孩趙蘊輝是個失明的芭蕾舞教練，為了方便，飯盒對她來說是最佳的美味（示意圖，視覺中國）

3. 為什麼中芭的女孩世界上最美？

記得十多年前，最喜歡虎坊橋那家凱琳，雞毛小店，鹵煮做得湯味濃厚，一碗小腸一個小二，十元錢都還沒花到，煩惱就早扔到中南海去了，那叫一個爽。店裡經常能看到隔壁芭蕾舞團女演員，三兩成群邁着鴨子步過來，和我們一樣，一腦袋紮碗裡，半天不抬頭。偶爾坐起身，說聲「師傅，再來點兒醬豆腐……」凸露的鎖骨和高揚的下巴，迷死個誰。一段時間裏，我一直認為中芭的女孩是世界上最美的，但又說不出原因。現在通過杜拉拉吃壽司這件事兒終於讓我想明白了：原來，她們美，是因為她們不裝。

──摘自陳曉卿《請杜拉拉吃點什麼》

最好吃的年夜飯永遠在家裏。示意圖（1994年《飲食男女》劇照）

4. 最好吃的年夜飯永遠在家裏​

……有人較真兒，非要讓我推薦「味道好」的年夜飯去處，我的回答永遠是：家裏。濃濃的暖意中，一家人就像回到了從前，老爸在廚房和餐桌之間做折返跑，我媽在一二三四地數着盤子碗的數量，及至全體坐下，父母笑盈盈地看着大家，在他們眼裏，我們還是沒出家門的孩子。老媽坐我旁邊，像當年摩挲豬頭一樣撥楞這我的腦袋：「唉喲，多了很多白頭髮哦……」我看着她眼角密密的皺紋，心下不覺一酸。

──摘自陳曉卿《年夜飯之味》

（陳曉卿《至味在人間》書刊封面／廣西師範大學出版社）

陳曉卿《至味在人間》 出品方：理想國 出版社：廣西師範大學出版社 出版時間：2016年1月

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