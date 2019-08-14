【去水腫】9款高鉀質蔬果有助去水腫　改善飲食習慣最有效！

「咦，你好似肥咗？」「咩呀，水腫之嘛！」這樣的對話經常出現在女生的口中。雖然不知道是肥還是水腫，但水腫是可以從飲食等方面着手去解決或預防的。眾所周知黑咖啡、紅豆水都是可以去水腫的飲品，不過並非人人都能夠接受。其實只要吃高鉀質的蔬果，也可以擊退水腫！

水腫是什麼？

水腫（Water retention）是一個生理現象，最常出現於手臂、手掌、腿、足踝、腳掌等處。所謂的水腫是當人體缺乏水分時，身體便會啟動鎖水機制，從而確保體內有足夠的水分，當水分或體液積聚於細胞與細胞之間時，便會出現浮腫的情況。

要去除浮腫，更實際的方法是把體內滯留過多的水分排出體外。（VCG）

事實上水腫的原因有很多，例如攝取太多鹽分、缺乏運動、蛋白質營養不良等。不過大多都市人是因飲食習慣而引致，例如經常食用高鈉食物如午餐肉、香腸、薯片、即食湯麵等。高鈉食品中的鈉質會令人體的水分困在細胞與細胞之間，而形成水腫的情況。

加工食品、薯片與零食屬高鈉一族，少吃為妙防止水腫。（iStock）

當然最有效的方法是減低食用高納加工食品，不過經常外出用餐的人是很難避免的，所以可以從飲食習慣著手，消水腫的關鍵成分就是鉀，因為它能跟鈉結合，並且有助於排出體外。用高鉀質的蔬果代替加工零食，有肋利尿消水腫。

按圖看9款高鉀質去水腫蔬果：

+ 8 + 7 + 6

由於日常的飲食及生活習慣都是導致出現水腫的成因之一，盡量改變少少不良習慣便能遠離水腫的問題，不再為水腫而煩惱！

按圖看預防水腫4招：

資料參考：healthline1 / healthline 2 / 華人健康網 / Advances in Nutrition