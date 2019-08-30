【點心卡路里】盤點22款中式點心熱量　「分體式蝦腸」創新食法？

中式點心的熱量你知多少？一口一件隨時墮入肥胖陷阱，蝦腸是比較健康的點心之一。 最近一則趣聞，有網民發現在機場餐廳，有蝦腸「分體式」出現，蝦與腸粉分別出來放於同一碟，難道是新食法？食客可二揀一抑或或其實要自己動手包起來吃？如此特色蝦腸，幾日內成功吸引大量讚好。

香港人上茶樓品茗嚐點心，一盅兩件閒話家常，點心自然是主角，蝦餃、蝦腸、燒賣、叉燒包、糯米雞…五花八門令人垂涎，不過中式點心的熱量有些款式特別「高卡」、某些蒸點心又比較健康少油鹽糖。據香港衛生防護中心的資料，列出香港地常見的點心種類，包括蒸包、蒸餃、腸粉及炸物21種，當中最「肥」的點心是油炸食品，只吃1件已有277千卡，熱量多於一碗白飯，而最「瘦」是上素蒸粉果，每隻只有47千卡，記者列出了以下排行榜方便大眾參考。

據香港衛生防護中心的資料，列出常見的點心熱量，最易致胖的是油炸類點心，蒸點相對熱卡。（VCG）

按下列各圖了解各類中式點心的大概熱量（排名由高至低）︰

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以上各項中未見蝦腸，然而鮮蝦腸粉是不少食客愛叫愛下單的點心之一，滑溜溜的腸粉配又爽又彈的鮮蝦，加豉油提味實在是齒頰留香。高級營養師黃凱詩之前曾在媒體分享，指每條鮮蝦腸或帶子腸的熱量約為65千卡，是較健康的點心之一，若然一碟有3條蝦腸的話即195千卡（豉油熱量另計），看來於芸芸茶樓點心中已是健康之選。假如按以上排行榜，則每條蝦腸的熱量應可擠身五大低卡之列。

每條鮮蝦腸的熱量約為65千卡。（VCG）

然而，記者發現在FB「中伏飲食報料區」公開群組中，「驚鴻一瞥」一碟創意「鮮蝦腸粉」，的的確確有蝦、有腸粉，請留意頓號位「蝦、腸粉」，事關它有別於我們一般大眾認知的蝦腸，取而代之是幾隻蝦仁跳出腸粉外，其下一堆白白淨的齋腸粉，即街邊賣$10/4條那些。記者細閱樓主分享，他於機場「潮樓」中邂逅此份特色點心，此文一出，至今引來2.1K「讚好/哈哈／哇」，四百多則留言，兩百多次分享。有勇士去嘗試，有人猶幸見識，亦有人與它無緣。

於FB「中伏飲食報料區」公開群組中，創意「鮮蝦腸粉」引來不少網民留言。（中伏飲食報料區公開社團）

不妨點擊下圖看看網民們的精彩留言，在社會籠罩著不安及灰朦朦的氣氛下，難得大家有機會破涕為笑輕鬆一下︰

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參考資料︰香港衛生防護中心