【關節炎飲食】10款減痛症食物　戒高糖重味精仲要戒奶？

不知道大家有沒有看過這樣的一個廣告，一對分手後的情侶在樓梯上再重遇，旁白說：「今日我同你天各一方，你有你嘅生活、我繼續我嘅忙碌，但係假如有一日，我哋喺街上偶然咁撞倒，我哋會點吓頭，然後已經發現原來你……有關節痛？」關節炎，其實是一個十分普遍的症狀，患者會有關節痛、紅腫、灼熱等，外敷、服止痛藥或做手術等是解決辦法之一，但其實飲食方面，也可以幫到手，即睇以下的關節炎飲食宜忌。

關節炎分很多種，如骨關節炎、類風濕性關節炎、痛風性關節炎等，不單是中、老年人才會發生，近年亦明顯有年輕化趨勢。可以預防的當然建議預防，若然不幸患上關節痛等問題，除了進行各式治療外，也能試著從飲食方面著手，有些食物要多吃，有些食物要避開。

眾所周知，油炸食品、加工食品、高糖食品、重味精食品、添加劑、過於高溫食物、煙、酒等，肯定對人體無益，食得過量會引發多種健康問題，包括令炎症惡化。不過，讓人意外的，是兩年前一份報告中，提到關節炎患者需減少食用奶製品，因為奶製品當中的蛋白質或會刺激到關節附近的組織，讓痛症加劇，這發現顛覆傳統以來人人都認為多飲牛奶有益的觀念，學者建議有關節問題人士，可戒奶製品一段時間，對比一下身體狀況跟之前有否不同再判斷，亦可多從菠菜、豆腐、豆類、藜麥等吸收蛋白質。

兩年前有報告指，奶製品或影響關節炎患者的病情，隨時引致惡化，頗令人意外。（iStock）

知道要戒口的食品種類外，更需了解哪類食品能紓緩關節痛症，因為部分病人正是從食療方面，改善本身的關節問題，獲醫生減輕用藥劑量。

三文魚、沙甸魚、鯖魚等魚類都屬於高Omega-3脂肪酸的魚類，抗炎功效顯著。曾有項研究找來3組人做比較，分別於8星期內進食高脂魚類、低脂魚類、瘦肉類等，每周食4次，之後發現第一組人士的發炎指數降低了。另外又有其他研究指，進食Omega-3脂肪酸補充品的人，關節痛、晨僵等症狀都減少，痛楚亦得以紓緩。由於高脂肪酸的魚類好處甚多，美國心臟協會建議每周最少食兩次，對改善炎症問題有幫助。

請按下圖睇「減少關節痛」之10項建議食品：

1. 高脂肪魚類｜三文魚的功效素來廣受讚頌，其實鯖魚都含有大量Omega-3脂肪酸，多吃無妨。（資料圖片／呂榮棟、陳錦超攝）