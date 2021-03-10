降血壓飲食｜營養師列15種減鈉降血壓食品　乳酪莓汁防中風心臟病

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-03-10 22:29

在各種香港的「殺手病」中，高血壓被稱為「隱形殺手」，因為它並沒有明顯病徵，卻能在不知不覺間奪走人的性命，所以通常患者都是出現併發症後才得知自己患病，而根據2012年香港大學公共衛生學院的調查顯示，平均3位成年人就有1位患上高血壓，全港1/6患者並不知道自己患上高血壓。要預防高血壓，除了戒掉煙酒等不良習慣外，注意飲食都是一大關鍵，美國International Sports Science Association（ISSA）認可營養學專家Charushila Biswas就介紹15種有助降血壓的食品。

根據衛生署資料，高血壓是一種慢性疾病，指動脈血管壁所承受的壓力持續處於高水平，以成年人來說，上壓（收縮壓）應維持在120毫米水銀柱或以下；而下壓（舒張壓）則應該維持在80毫米水銀柱或以下。高血壓會破壞血管，增加患心臟病、中風甚至死亡風險，對人威脅甚大。

翻查資料，2012年香港大學公共衛生學院的調查顯示，平均3位成年人就有1位患上高血壓，全港1/6患者並不知道自己患上高血壓，數字驚人。直至2014/15年代，衞生署又公佈了另一項人口健康調查，指出香港15至84歲人士的高血壓患病率為27.7%，每4人就有1個患有高血壓，當中約一半患者並不察覺自身的情況，亦未有定期量血壓。

根據2012年香港大學公共衛生學院的調查顯示，平均3位成年人就有1位患上高血壓，全港1/6患者並不知道自己患上高血壓。（GettyImages）

請按下圖睇15種由美國營養師列出的降血壓食品：

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最後，如果不想血壓高，除了要進食以上15種食物外，也要改變個人飲食習慣，包括：少吃香腸、煙肉等加工及冰鮮食品、減鹽、減糖、少吃紅肉和醃製品，同時別喝太多酒，並保持健康飲食。