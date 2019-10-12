【入廚貼士】咖喱點煮更好食？日本烹飪專家10個提升咖喱味道秘方

咖喱，種類繁多，如有印度咖喱、泰國青咖喱、紅咖喱、日式咖喱、馬來西亞或港式的咖喱等。日式咖喱是最為大人小朋友最喜愛的咖喱之一，因為味道少少辣又帶點甜味，令人白飯一碗接一碗吃下去！以為咖喱煮一煮已經好好味？錯了， 一名日本烹飪的網站作家便公開了咖喱「隱藏煮法」，即只要加一樣食材便可以令味道提升！

1. 蠔油

日本烹飪網站作家稱，曾經有調查發現咖喱加蠔油此組合是得到最多人喜愛的一款。因為蠔油為咖喱加上了鮮味和豐富口感，同時令咖喱汁較稠身。

咖喱加蠔油是不是有點意想不到？（資料圖片）

2. 忌廉

忌廉的作用跟牛奶相似，不過忌廉加入咖喱後令整個咖喱汁口感更加圓潤豐富，味道帶甜。

3. 咖啡粉/可可粉

如果喜愛少少苦甘味道的話，可以加入咖啡粉或可可粉！苦甘程度可以按自己的喜愛程度而選擇不同的咖啡粉或可可粉。

可可粉的苦甘味道比咖啡粉更精緻，可增強咖喱的味道和濃郁度。（Pexels）

按圖看餘下7種咖喱「隱藏煮法」：

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下一次煮咖喱時可以按自己喜歡的口味加入不同食材，令咖喱味道提升！亦可以參照以下3個咖喱食譜：

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資料参考：本気の内食