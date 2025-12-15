咖喱雞食譜｜做法簡易零失敗、香濃惹味雞肉嫩滑有秘訣

咖喱雞做法，無論是印度、日本、馬來西亞或港式的咖喱，皆又濃又香，帶點香料的辛辣最討人歡喜。自家製雞扒代替雞件，食譜啖啖肉嫩滑無比，而且簡單易做，但減肥期間最好別碰，因為你會難以自控白飯一碗接一碗，誓要吃到最後，一滴汁都不留。



咖喱點整?

咖喱，以印度為正宗，成分主要為黃薑粉、花椒、紅辣椒、薑、丁香、肉桂、茴香、肉豆蔻等數十種香料組成，不但有益，有助遠離心血管疾病，還令辣味增添餘韻。不過，不同地區的咖喱各具特色，如日本咖喱不太辣，因加入了果泥，辣中帶甜。馬來西亞咖喱則喜歡多加椰漿和芭蕉葉，偏辣卻有淡淡椰香……港式呢？我們都不太嗜辣，會加入椰漿，配搭自己喜愛的食材，選香料也太繁複，一樽樽的咖喱醬，已為你省卻不少工夫和時間，按自己的喜好酌量加入糖、鹽來調味，椰醬有助中和辣度，多少隨意。

一道咖喱雞，還以為很複雜，其實只是錯覺，雞，以雞扒代替雞隻，慳工夫之餘，又啖啖肉！先把雞扒煎香至金黃，鎖住肉汁，但別全熟，避免之後跟薯仔甘筍等同煮後，變得過老，肉質便可保持嫩滑了！

咖喱雞食譜

食譜 咖喱雞（燜） 材料 雞扒2塊（約300克）、薯仔1個、甘筍1條、洋蔥半個、蒜頭3瓣、豉油1湯匙、紹興酒1湯匙、鹽少許、椰漿100毫升、水300毫升 調味料：咖喱醬3湯匙、咖喱粉1湯匙、糖2茶匙 做法 1. 雞扒洗淨切件，放入豉油、米酒醃約15分鐘。 2. 薯仔、甘筍切角，洋蔥切件，蒜頭切碎，備用。 3. 燒熱鑊落油，放入雞扒煎至金黃，盛起備用。 4. 原鑊加少許油，放入薯仔以中大火煎香盛起。 5. 原鑊加少許油，爆香蒜蓉，放入洋蔥炒香，加甘筍、薯仔，加少許鹽拌炒。 6. 下調味料和水煮滾，放入雞件，以中小火煮15-20分鐘，加椰漿，拌勻即成。

咖喱雞做法不失敗秘訣

1.煎雞扒時毋須煎至全熟，因之後會與薯仔等再煮，為免雞肉過老變得粗硬，煎至表面金黃便可

2.各品牌的咖喱醬味道或有差異，可先試味再酌量添加糖或鹽分。

咖喱健康小貼士：

咖喱，主要成分的薑黃粉，據美國癌症研究協會指出，能有助抑制癌細胞的生長，及減低吸煙或加工食品對身體帶來的損害。咖喱對傷口癒合、預防老人癡呆亦有幫助。當中的辣味香料可促進血液循環和腸道蠕動，加促胃液與唾液的分泌，增進食欲。

