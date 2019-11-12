【網店減價】Green Common限時優惠　精選素肉湯包廚具低至65折！

11月各大超市的減價活動進行得如火如荼，專賣素食食材的Green Common也不例外！Green Common網店近日推出「激安100小時限時優惠」，於11月11日早上11時開始，一連5日餐廳餐飲及網店有低至65折優惠！有些更是限時優惠，即睇有什麼減價貨品！

Green Common除了素食餐廳外，其網店也深受歡迎，因為一向會定期舉辦各種不同的感謝節。在香港素食一向價錢都比較昂貴，今次喜愛吃素的你可以大手掃貨！同時不只素食食材大減價，連廚具亦一樣有折扣優惠！

今次Green Common推出的「激安100小時限時優惠」只限網店，實體店並沒有優惠。（資料圖片）

素肉的價錢向來都並不便宜，不過早前大熱的「新豬肉」OMN!PORK便是其中一年「激安100小時限時優惠」貨品之一，5包230克的「新豬肉」售$149（原價$38/包），除開每包也只是$29.8。

OMN!PORK $149/5包（原價$38/包）

按圖看精選素肉優惠︰

+ 6 + 5 + 4

除了素肉有優惠價外，Green Common的自家品牌也有優惠，推出$100/3件，最高可慳$49.7！按圖看精選小食、飲品、湯品及粥品優惠︰

+ 5 + 4 + 3

另外，Green Common更加推每日瘋搶優惠由飲品小食至廚具，最低$1起，低至3折！更有24小時的限定優惠，廚具更低至半價！按圖看每日瘋搶優惠：

+ 3 + 2