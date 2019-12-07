【入廚貼士】煮奄列只需一個密實袋　教你10分鐘煮好手殘都得！

從來也覺得煮蛋易學難精，對新手來說，要做出完美奄列實在不易。有日本人就自創密實袋煮奄列大法，10分鐘內煮起，配料隨意，而且完全免油又慳工夫。記者實試這個方法，究竟能否100%還原完美奄列？ 攝影：鄧穎琪

日本人經常都想出千奇百怪的入廚小撇步，之前就在網上見到他們用密實袋煮奄列，加入洋葱、青椒、番茄等配料，10分鐘便成功煮出充滿蛋香的奄列！給朋友看過影片，不少人都說：「冇可能啦，邊整到咁靚呀？」記者就索性親自試一下，結果又是如何？

日本影片中的奄列，看來蠻吸引，像蛋包飯上面的滑嘟嘟的蛋。（影片截圖：Beable）

平時煮奄列，一般都需要用平底鑊，再下油去煎，對新手來說反蛋更是高難度動作！（資料圖片／尹嘉蔚攝）

請按下圖睇密實袋奄列的所需材料、步驟和小秘訣：

所需材料很簡單，包括：雞蛋2隻、罐頭磨菇10片，茄汁適量。當然你也可以用新鮮蘑菇、火腿、車厘茄或香葱等其他配料。

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切開之後，便見到內裡的蘑菇餡。

參照這個方法煮出的奄列，一Take過便完成！記者認為這方法確實很方便，塑形效果也比預期中好。不過，這個蛋比平日的奄列厚和硬身，個人認為口感稍遜於平日的奄列。此外，記者認為味道偏淡，建議在打蛋過程中加點鹽，或加些能提味的配料。