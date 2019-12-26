【飲食熱話】熟睡時有冇嗅覺？聞到香氣從夢中甦醒只係虛假故事？

「在好夢正酣時，飄來一陣迷人的食物香味，飢餓感猛烈地浮現，讓人不由得地從熟睡中醒來。」因一股香味從夢中甦醒，是許多故事常常描述的情節，但這看起來平凡不過的生活故事，其實隱藏著有著明顯的錯誤。在真實生活裡，沒有辦法在熟睡中因為氣味的刺激而清醒，但這是為什麼呢？

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因一股香味從夢中甦醒，是許多故事常常描述的情節，但這看起來平凡不過的生活故事，其實隱藏著有著明顯的錯誤。（Ｕnsplash/Gregory Pappas）

我們得先了解人體的嗅覺是如何運作的：人體能感受到味道，並不單純只是鼻子接觸到有味道的物質而已。事實上，嗅覺感受的完整過程，是從鼻子開始，經過一連串途徑後直到腦部為止。當氣味分子飄入鼻子後，接觸到鼻腔內的嗅覺細胞，嗅覺細胞隨即發出訊號，經由神經傳送到腦中，訊號進而被大腦讀取、辨別，與記憶中的氣味進行比對，才算是完成了整個嗅覺的感受過程，若這複雜的途徑過程中出現了阻礙，那麼就無法分辨鼻子聞到的氣味。

人在熟睡時大腦運作的方式與清醒時不同，腦部運作在熟睡時會有部分區域關閉的情況，因此嗅覺細胞接收到氣味分子後所發出的訊號，無法正常地傳遞至大腦內進行辨別與比對，也無法在腦中進行香味比對認知…等流程。因此無法聞到環境中的味道變化，所以香味而從夢中醒來也只能是故事情節，無法在現實生活中發生。

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【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：熟睡時有嗅覺嗎？】