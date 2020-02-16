【入廚貼士】西蘭花這樣煮維他命大流失！2種烹調法最能留住營養

西蘭花，是最有營養的蔬菜之一，其中含有大量的維他命C，平日最常見的水煮烹調方法，你可知道令西蘭花的營養大為流失！有一個更好又簡單的方法，能夠保留更多西蘭花的營養。

西蘭花富含維他命，尤其是維他命B（B6、B12）及維他命C，兩者是水溶性維他命，營養師王敏寧在以往受訪時提醒，維他命C易受熱力破壞，以快炒、快烚的烹調方式可保存更多維他命C不流失。

西蘭花富含維他命B6、B12、C及芥子油苷（有助降低癌症的營養素），若烚煮西蘭花，這些營養會在烹調過程中流失。（Buenosia Carol/Pexels）

因此，常用的水煮方法來煮熟西蘭花，直接促使大量營養流失。其實亦不止於是維他命，據Business Insider報導西蘭花內含有「芥子油苷」（glucosinolates），是一種有助降低患肺癌和腸癌的營養素，但以水煮方式西蘭花，芥子油苷亦會在過程中流失。

請點擊下圖多了解最能夠保存西蘭花營養的2種烹調方法︰

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上述提及過殘留在西蘭花上的農藥問題，此外西蘭花密集的花冠常成為蟲卵、菜蟲的溫床。基本上4步驟加一或兩樣調味料清洗西蘭花便乾淨，也可逼出菜蟲；洗走髒物。

清洗西蘭花前，先將西蘭花逐小棵切開，方便浸洗。（CJ Dayrit/Unsplash）

French Cooking Academy曾有短片示範清洗西蘭花的基本步驟，按下圖有詳解︰

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參考資料︰Business Insider/International Journal of Gastronomy and Food Science/French Cooking Academy