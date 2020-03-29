【降血糖飲食】味噌湯加番茄降血糖效用加倍　預防糖尿病脂肪肝

降血糖是不少人都關心的健康話題，食療是方法之一，早前曾介紹過日本老廚師靠每日飲洋葱湯，結果糖尿病40年來不復發。今次就介紹另一個由日本糖尿病名醫推薦的番茄味噌湯，味噌湯本來已有一定營養，原來與番茄合起來食用，降血糖功效可加倍！以下就介紹它的原理，以及其他味噌湯的配搭。

泰江慎太郎是日本銀座泰江內科診所院長，更是當地的糖尿病名醫，每日在醫院的專科門診為病人給予飲食建議，他一般會建議糖尿病患者以減醣、減少碳水化合物吸收為目標，每日攝取150克糖分為極限，而其中一種他推崇的糖尿病飲食法，就是加入番茄和味噌。

泰江慎太郎是日本的糖尿病專家，推崇多種有助患者降血糖的食療，曾提倡用番茄味噌湯降血糖。（網上圖片）

首先，要了解何謂糖尿病，那是因為血液中有太多血糖，但負責調節血糖的胰島素卻不夠活躍。若情況持續，有機會導致俗稱「糖尿上眼」的「視網膜病變」，視網膜血管壁衰弱，液體和血液滲入眼球，視力模糊並受損。此外，亦有可能患上糖尿病腎病等。

番茄一向以含有大量「茄紅素」見稱，

番茄是天然的抗氧化劑，抗老功效一流，其抗氧化力被指是維他命E的100倍。 除此之外，番茄亦有磷、鐵、鉀、鈉、鎂及維他命C等，每日只需吃2個番茄，就能滿足人體每日所需的維他命C含量，而箇中的纖維質就有助預防攝護腺癌和乳癌。

番茄堪比天然抗氧化劑，不過經冷藏後會引發低溫障礙，茄紅素大幅減少，反之加熱後卻更易被人體吸收。（Pixabay）

原來它亦有其他好處，就是降低人體的糖化血色素（簡稱：HbA1c或A1C）。糖化血色素是指血液中葡萄糖進入紅血球後，與紅血球的血色素結合形成所得。血液中的葡萄糖濃度愈高，糖化血色素也愈高，而檢測血液中的糖化血色素，正好能反映過去3個月內的血糖平均值。一般沒有糖尿病的人，糖化血色素應為4-5.6%、患前期糖尿病則大約在5.7%-6.4%，當數值高於6.5%，已是確診糖尿病，數值愈高，死亡風險當然也愈大。研究指出，有糖尿病患者在飲用番茄汁後，其糖化血色素值由7.1%降至5.9%，成功回落至正常水平。

請按下圖睇泰江慎太郎建議不同形式的番茄吸收量：

至於為何要將番茄與味噌湯合二為一，原來是茄紅素跟味噌中的優良蛋白質「β-伴大豆蛋白」合起來，能提升體內脂聯素（Adiponectin）。脂聯素有「長壽荷爾蒙」之稱，能強化分泌胰島素作用的功效。

請按下圖了解脂聯素以及番茄味噌湯的好處：

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其實味噌湯一向是日本的國民湯水，幾乎每個家庭都會飲用。味噌 於日本有「醫生殺手」的美譽，它由大豆、米或小麥等穀物，利用鹽和麴發酵而成，釀造時間長約1至3年。最常見的是白味噌和赤味噌，前者發酵與熟成時間最短，味道較淡，不會太鹹；後者則是發酵時間最長的味噌，味道濃郁，或帶辣味。單以降血糖功效而言，深色味噌較白味噌佳，因為它的梅納汀可抑制糖分吸收，防止餐後血糖上升、促進胰島素分泌。

請按下圖睇睇日本美容網站所建議的味噌湯配搭：

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資料來源：【興味深い傾向】糖尿病の人の血液は○○の濃度が低い…？