【多功能老婆】丁太咕嚕肉蘋果批　楊千嬅居家隔離自煮百變美食！

新冠肺炎疫情持續影響下,香港政府於4月6日最新宣佈,所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港後不准入境,機場繼續停止轉機服務。所有從外地抵港人士,包括香港永久居民,必須接受14天強制檢疫或醫學監察。早前完成世界巡迴演唱會「My Beautiful Live」的楊千嬅3月尾回港後作居家隔離,期間大顯入廚功架,看來樣樣菜式皆精︰咕嚕肉、蘋果批、紐約芝士蛋糕、鮮磨芝麻糊…真的展現了多功能老婆的魅力。

早前楊千嬅舉行世界巡迴演唱會「My Beautiful Live」。(楊千嬅官方微博)

楊千嬅在《多功能老婆》中飾演藍飛,是一名家庭主婦之外,也是一位烹飪專家、烹飪導師。

楊千嬅在《多功能老婆》飾演烹飪專家藍飛。

現實生活中原來楊千嬅亦深諳下廚之道,近日在家中自我隔離到第11天,這段期間近乎足不出大廚房,每一、兩天便烹調吸睛的美食,而且每道菜並非隨隨便便地煮公仔麵、烘多士或腸仔煎蛋。她炮製的百變美食看來色香味全,連老公丁子高亦不禁要拍下老婆的入廚實況上載Instagram及微博分享,大讚千嬅 #又幾得喎、#又幾叻喎、#幾時開班、#救世煮、#蛋糕女王、#多功能老婆、#將我谷肥、#不過真係好好食、#丁太廚房、#一起身又見到,她已經迷上了下廚。

千嬅亦將下廚記錄分享到她的官方微博與眾分享自己的作品︰菠蘿咕嚕肉、手製早餐麵包、紐約芝士蛋糕、紅蘿蔔蛋糕、織花蘋果批、煙肉奶油意大利麵( Carbonara)、鮮磨芝麻糊加湯圓,未見詳盡食譜,不過粉絲們引頸以待千嬅開LIVE示範。

第11天︰丁太咕嚕肉

丁生分享︰「唔整蛋糕,今晚玩玩新意思整咕嚕肉!佢希望短時間內將我谷肥。 」

第10天︰早餐麵包

千嬅︰「今天試試自己做早餐。」麵糰發酵好後,一大份鬆軟金黃的手製方包新鮮出爐。

第7天︰紐約芝士蛋糕

丁生說道︰「起身又見到,日日咁食好大鑊,但非常好味!」

千嬅︰「很多年沒有弄芝士蛋糕 ,味道不錯!上一次已經是8年前閉關安胎之時,如今多了一個小幫手--小丁。」

第6天︰紅蘿蔔蛋糕

千嬅︰「材料簡單,第一次焗Carrot Cake ,尚滿意效果。」

丁生實在不停大讚老婆的廚藝︰「真係有排跑,但呢件Carrot Cake真係好好食,加杯咖啡無得頂!」

第5天︰運動

楊千嬅居家隔離期間自言喜歡烹飪研習技術,不過鍛鍊身體修身更重要,為下一次演出作準備。(楊千嬅官方微博)

第4天︰蘋果批

由搓皮、做批底、鋪蘋果餡、織花…一手包辦,千嬅自言為小丁特別訂做的蘋果批 ,希望成功!丁生笑言︰「咁落去好快變豬。」

第3天︰煙肉奶油意大利麵 Carbonara

千嬅發文表示,大小丁(老公及兒子)吃飽她的carbonara後表示滿意,小丁一句︰「Ma Ma U are so amazing,u can cook!!!」成為推動千嬅「會一直煮下去…」的動力。

第2天︰芝麻糊湯圓

千嬅︰「跟進完小丁的功課,便匆匆做了自家製芝麻糊湯圓,讓大家補充一下頭髮。」自己炒芝麻、磨芝麻漿、煮芝麻糊、煮湯圓…這個「匆匆」看來非入廚新手可駕馭啊!看來千嬅平日應該隱藏了許多「多功能」的實力。

第1天︰思考將來,陪伴家人。