【飲食熱話】日本可口可樂公開7款夏日特飲　水果咖啡百搭可樂

夏日炎炎，有什麼比喝一杯消暑特飲暢快？解渴同時亦為身體降溫。冰凍的汽水是不少人消暑的必備飲料之一，如黑牛（朱古力雪糕+可樂）、柚子樂等。厭倦了傳統的可樂特飲？不如看看日本人的介紹。近日，日本可口可樂公司更公開了新登場的Cokemix，內含7個可口可樂的升級特飲食譜！

可樂，說穿了其實只是一罐碳酸糖水，每100毫升就有10.6克糖，換句話說每罐可樂約相等於7粒方糖。但大眾對於可樂的喜愛只有增無減，每次一出新口味都會引來迴響及報道，粉絲們更會爭相嘗試。今次日本可口可樂推出的並不是新口味，而是Cokemix！即是用上不同的食材作mix and match，而製作成特飲，對比平時接觸到的水果味可樂，味道感覺天然一些，還有啖啖果肉！

日本可口可樂一向都有不少行銷手法，今次便將可樂跟其他食材mix and match製成夏日特飲！（日本可口可樂官網）

按圖看日本可口可樂Cokeamix及歷年不同味道的可口可樂：

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可樂除了可以製作成夏日特飲外，更可以加入料理中，其獨特的甜味令食材變得濃郁香甜，夏天食用更令人內心感到透心涼！不妨參考下圖食譜：

【雞翼食譜】香甜惹味可樂雞翼！煎香再滾20分鐘即成

可樂雞翼食譜

【排骨食譜】可樂排骨濃郁香甜 連糖也省掉！

可樂排骨食譜

資料來源：日本可口可樂官網