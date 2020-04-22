【簡易糕點食譜合集】無麵粉一樣可以焗蛋糕！14款必試西式甜品

撰文：余曉彤
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新冠肺炎的疫情下，令大家在家中抗疫的同時，亦對烘焙及製作甜品產生興趣，讓麵粉的需求大增，不管高、中、低哪種筋度的麵粉都一包難求。其實想製作蛋糕或甜品並不一定要用上麵粉，有不少食譜都是可以無麵粉！以下集合了14款無麵粉甜品食譜，希望在麵粉恢復穩定供應前，仍能享受烘焙的樂趣！
4月中的時候，筆者於Facebook的煮食群組上看到一張相片是烘焙店大排長龍，隨後更有不少網民留言指自己區內的烘焙店亦發生同樣情況，常用的麵粉及酵母亦一度缺貨。連一向主力做外銷和批發的九龍麵粉廠，亦決定把麵粉推出1KG家用裝，以緩解無麵粉的問題。
烘焙店的麵粉售罄，那麼超市有麵粉出售嗎？走進荃灣區的大型超市發現貨架上最多的是製作中式食品的粉類，如糯米粉、粘米粉等。不過亦發現有地方出售麵粉！（請按圖看）
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其實製作蛋糕或甜品不一定要用上麵粉，以大多數的免焗甜品及東京Mr. Cheesecake的蛋糕食譜為例，都是沒有用上麵粉的。其實用班戟粉及自發粉都一樣可以做到蛋糕的口感，一樣可以在家烘焙！當然亦有不少不用粉類的糕點可以選擇。
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