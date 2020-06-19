【MUJI九龍灣】2.4萬呎新店全港最大　日本精米蔬果速食超齊全！

無印良品（MUJI）一向受港人熱愛，而且近年開的店愈來愈大，貨品種類也愈來愈多！最新一間MUJI已確定會落戶九龍灣，更是全港最大、佔地2.4萬呎的生活概念店，以「食」為主題，有大量首次出現於香港的貨品，如：日本農場直送蔬果、無添加急凍小食及常備菜、日本米、調配茶，就連非無印品牌的健康小食及糧油雜貨都進駐新店。雖然九龍灣店下周一（22日）才正式開業，但記者已率先去採訪過，立即為大家介紹各類新貨品。 攝影：鄧穎琪

MUJI的食品和生活用品素來有保證，而全新的九龍灣店以「食」為主題，比起平日的零食、醬料等，更引入了「食材市集」、「茶米工房」，一般家庭所需的食材都在這裡找得到，並設有堂食Cafe，以下就分幾個類別講解，各位可順道Mark低有何心水貨品。

日本農場直送新鮮蔬果

香港人對日本蔬果情有獨鍾，而無印的「食材市集」就引入多種日本農場直送新鮮蔬果，產地遍佈日本，包括：熊本、神奈川縣及沖繩等等，大部分都是當季類別，而栽種時亦減少使用農藥。

大量蔬菜和水果，皆由日本農場直送到店。

請按下圖睇日本農場蔬果（部分未有價錢提供）：

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急凍常備菜及烘焙食品

另一個必逛的區域，非急凍食品區莫屬。其他MUJI分店本身都有即食醬料包等，只需稍作加熱，拌飯或意粉都相當方便。但新店就增設冷凍食品系列，參考了世界各地的家常菜食譜，製成逾50款無添加食品，並分成世界之米、世界煮物、日式常備菜、日式魚饌、日式點心和烘焙美味6個類別，只需解凍、加熱便能馬上享用，最快5分鐘食得，尤其適合上班族放工後快手完成一頓簡單晚餐。

店內設有幾個冷凍雪櫃，所賣的食品種類高達50種。

請按下圖睇急凍及速食食品（部分未有價錢提供）︰

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日本精米及紓壓調配茶

新店另外一大重點是「茶米工房」，顧名思義當然是賣茶與米的櫃位，以茶葉為例，以琉球紅茶、阿薩姆紅茶、焙茶及蘆珀茶等為茶底，再由茶藝何搭配出適合不同時段享用的16種口味，如：琉球桂花玫瑰紅茶、洋甘菊蘆珀茶等，味道和香氣都跟平時飲用的茶葉有所不同。至於米方面，則全是以天然方式種植的北海道、山形縣及長野縣精米，包裝和散裝皆有發售。

茶米工房是兩個獨立櫃位，有專人講解，依照你喜愛的口味為你挑選適合你的日本米和茶葉。

請按下圖睇更多茶米工房的特點和貨品：

非無印日本健康小吃與糧油主食

相信不少人都會去無印買零食，例如：柚子柑桔糖、米餅、魷魚乾等，而新店卻破天荒地引入了非無印良品的小食、酒、糧油、麵食等，由專員挑選過，大部分都是健康、有機為主，並且不添加化學調味與色素，很適合為家中日常補給。筆者尤其推薦洋葱脆片和半生果乾等零食，選材天然，口痕時最適合頂頂癮。

這個角落擺放了店方推介的小食，全部日本直送，香港其他地方未必有得賣。

多種日式調味及醬料，如：醋、醬油、沙律醬、鹽、糖等。

請按下圖睇多種零食、調味料及主食（部分未有價錢提供）︰

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Café&Meal MUJI當季輕食料理

Café&Meal MUJI雖然在利舞臺、海港城及又一城等都有，但九龍灣店則有更多菜式，以輕食為主，亦會選用當季食材，比如說現在是夏季，所以店家就有西柚帶子沙律、沖繩苦瓜菠蘿沙律等冷盤，另外亦有日本蜜瓜撻等甜品。如果你只打算外賣，亦可購買新鮮烘焙麵包及外帶輕食等。

Café&Meal MUJI可堂食或外賣，但相信開業初期可能要排一陣隊。

請按下圖睇更多Café&Meal MUJI的食品推介：

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由於新店以「食」為主題，以上推薦的貨品固然都是飲食類，但其實其他MUJI分店有售的文具、服裝、收納用品等等，這裡都一應俱全。要數到最特別的，就必定是獨家刺繡服務，只要購買無印的上衣、毛巾、袋類等，即可加錢在物品上繡上自選的刺繡圖案，當中更包括"MY HONG KONG by macaroni"香港限定刺繡系列。

自選刺繡圖案逾300款，你可以請職員把它們繡在自己的服飾上，更有個人風格。

請按下圖睇無印良品九龍灣店其他角落：

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無印良品九龍灣生活概念店

無印良品德福廣場店

地址：九龍灣德福廣場2期4樓401-402號舖

電話：3973 8380

營業時間：星期一至五11:00-22:00；星期六、日及公眾假期10:00-20:00