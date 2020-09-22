【蔬果保鮮】蘋果橙一起放加快腐爛？4組合要遠離6大蔬果保鮮貼士

想吃新鮮蔬果，但收工後實在沒有精力和時間再去超市或街市選購；周末買一大堆食材回家，怎知有些蔬果幾天内就變質腐爛，只好無奈丟棄，造成浪費。究竟要如何儲存蔬果，才可以延長保質期、留住食物中的營養、避免發霉變質？ 有些蔬果原來不能放在一起，否則會加速變壞，不妨檢查一下家中的水果籃和雪櫃，看看有沒有以下提及的組合，踩中誤區？

不是所有蔬果都可以放在一起，除時會加速腐爛。（rawpixel@Pexels）

按圖看清不宜存放一起的蔬果：

+ 5 + 5 + 5

1. 蘋果和橙不應放在一起

水果會釋放出一種叫做乙烯的氣體，這種氣體會導致周圍的農產品更快變質。蘋果和橙都會釋放這種物質，若兩者共存將會加速它們的腐爛。將蘋果存放在雪櫃中能延長保質期，其保存期限延長到室溫下保存的8至10倍。存放在冰箱中的橙子亦應遠離蘋果並放在網袋中，使橙能處於空氣流通的環境。用膠袋只會使橙在密封環境下發霉。

2. 薯仔和洋葱是死對頭

炸薯條和炸洋蔥常一起出現在小食拼盤中，但是在烹飪前不要將它們存放一起，因為洋蔥會導致薯仔變質、發芽。最好將薯仔和洋葱分別存放在通風陰涼處，分別存儲在乾燥紙袋中，便可延長它們的保質期。

3. 青瓜要遠離番茄、香蕉

番茄、香蕉和西瓜也會產生乙烯氣體。青瓜對這種乙烯氣體也非常敏感，因此它們需要遠離這些會釋放乙烯氣體的蔬果，否則會加快變質。

4. 蘋果、梨令南瓜變質

南瓜的保質較其他蔬菜長，不過，不宜與蘋果、梨或其他成熟的水果放在一起，據俄勒岡州立大學推廣服務部園藝工作者指，蘋果、梨等會導致南瓜加速變質。而且存放南瓜的地方也要保持良好的空氣流通。

南瓜看來堅硬皮厚，但原來與蘋果一起放，會令它加速變質軟化。（Waldemar Brandt＠Unsplash）

按圖看清蔬果保鮮6大貼士：

+ 13 + 13 + 13

1. 番茄不應放雪櫃

新鮮採摘的番茄放在雪櫃冷藏過後，會使其失去風味及變得軟爛，尤其未完全成熟的番茄更容易受低溫影響。應把番茄放在室溫保存，更能保留其風味。

2. 芹菜、蘆筍用水泡延長壽命

芹菜、蘆筍不應將其存放在膠袋内，否則它們自身產生的乙烯氣體就會充斥膠袋内，加速腐爛。我們可將芹菜葉子部分用錫紙包裹，根部則浸入盛有清水的容器中。而蘆筍則包裹上半部分，尾端約2-3厘米處切開，浸在裝有清水的水杯中，清水能覆蓋約一吋蘆筍便可。

3. 控制溫度助粟米保濕

粟米可放入冰箱的保鮮層，如溫度太低，粟米水分會加速流失，粟米粒便會變得乾癟。千萬不要把玉米鬚去除，因爲玉米鬚有助玉米減慢水分流失。

4. 用醋沖洗漿果類（士多啤梨、覆盆子、桑葚）

如草莓、覆盆子、桑葚等都屬於漿果類水果。它們顔色鮮艷，食用時連皮也不用削。若一回家就沖洗漿果，表皮縫隙就會積存水分，有助黴菌生長。時間一久黴菌孢子會在漿果表面的縫隙生長，導致漿果迅速發霉。

士多啤梨等漿果用醋浸洗可以防上細菌滋生發霉。（Fidel Fernando@Unsplash）

你可用醋以1比3的比例用水稀釋，然後把漿果放入水中浸泡幾分鐘，再輕輕沖洗。以醋浸泡漿果，能延長它們的儲藏時限。洗後要用紙巾輕輕印走它們表面的水分，存放在非密封且乾燥的容器，再把它們放在通風處或冰箱便可。

5. 根莖類放入保鮮盒（洋蔥、甘筍、山藥、大頭菜、甜菜）

洋蔥、甘筍、山藥、大頭菜、甜菜之類的根莖類蔬菜，可存放在陰涼的地方。最好將它們放在紙袋或塑料袋中，再放入保鮮盒，令他們保持新鮮。可以把他們放在冰箱的冷凍層但千萬不要放入冷藏層，不然它們也會變軟並更快腐爛。

6. 薯仔存放乾爽環境免發芽

薯仔若在陽光下存放，容易變青色及發芽，發芽或腐爛的薯仔，會產生大量茄鹼，進食這種毒素，嚴重會導致胃痛、惡心及嘔吐，即使煎炒煮炸也不能破壞茄鹼。最好將薯仔和洋葱存放在通風陰涼處，分別存儲在乾燥紙袋中，延長它們的保質期。

資料來源：Reader’s Digest -《12 Fresh Foods You Should Never Store Together》