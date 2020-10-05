【入廚貼士】日本專家傳煎餃秘技4步皮薄香脆　加2種材料肉汁多

餃子是日本的國民美食，對香港人來說，去拉麵店時可能會點一客煎餃子作小食，但對日本人而言，煎餃子是主菜一種，可以撈飯食，一餐吃幾十隻餃子也是等閒事。來自日本群馬縣的其中一位煎餃子狂熱者，就在節目《マツコの知らない世界》分享獨門煎餃子秘訣，4步煎出金黃脆卜卜的羽根餃子，他更保證每個人都能輕易學懂！

日本人對一件事狂熱起來，那種執著和認真絕對會讓人驚嘆，如：調味、煮蛋等等煮食上的細節，通通都有專業評核試，亦會自發成立專門研究特定食材的組織，如：炸雞協會等。除此之外，原來亦有個餃子協會，其中一名代表理事小野寺力先生，早前就在日本節目《マツコの知らない世界》大顯身手，不但推薦多種味美餃子，更為主持人松子小姐示範獨門煎餃秘訣！

小野寺力（左）很喜歡煎餃子，他的太太就在節目爆料說：「每當把煎餃翻面，女生們都會覺得好厲害，他也會因而覺得自己很受歡迎！」而小野寺力也毫不掩飾地表示：「餃子翻起來的瞬間實在很爽！」（節目截圖：《マツコの知らない世界》）

煎餃達人月花10萬円食餃子

群馬縣原來有「餃子王國」之稱，皆因當地的豬肉和椰菜等原材料都相當充足，包起來的餃子分外好吃。群馬縣太田市的小野寺力先生，跟其太太都是超喜歡吃餃子的人，月花10萬円（約港幣7,341元）在食餃子上，品嘗過的餃子逾千種，去餃子店用餐時，食100隻餃子都是等閒事，實在很誇張。原來他不止會吃，也會煮，因此他就在電視節目上表演煎餃子，更滿足地說：「自己在家煎餃子，樂趣是無窮的！」「感覺自己煎的餃子比什麼都好吃！」

這就是小野寺力做的煎餃子。（節目截圖：《マツコの知らない世界》）

小野寺力自言其煎餃子秘訣是任何人在家都可以輕鬆做到，請按下圖睇步驟和心得：

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小野先生對成品大為滿意，再次表示：「這個真的是誰都可以做到的！」松子小姐也急不及待試食，坦言剛煎好的餃子，什麼都不用蘸已經夠好味了。而小野先生的小貼士，也果然能讓餃子輕鬆甩開來，她品嘗後就說：「這餃子沒什麼可挑剔的，肉和菜的比例剛剛好，皮也是不厚不薄，一切都剛剛好！」

松子小姐試食後說：「這是一吃就停不下來的餃子！」並指雖然是急凍餃子，但吃起來不輸新鮮現包的餃子。（節目截圖：《マツコの知らない世界》）

日本人包餃子爆餡多肉汁 2種材料不可少

如果你不想用急凍餃子，想從頭到尾由自己一手一腳包餃子的話，其實日本另一節目《生活小貼士》也曾示範過包餃子方式，嘉賓「複製大介」做出來的煎餃，不僅皮薄香脆，咬開更有滿滿肉汁，爆汁程度如小籠包般誇張！

請按下圖睇「複製大介」的包餃材料和煎餃肉汁豐盈秘訣：

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同場加映：日本媽媽6步煎出羽根餃子

以下還有一個由日本媽媽傳授的羽根煎餃食譜，羽根是「翅膀」的意思，指的正是一底煎餃子中間那薄如蟬翼的縷空紋理，又薄又脆。