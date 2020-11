【加速衰老食物】30歲後避免吃的7種食物　麵包乳酪易出皺紋？

隨著年齡增長,新陳代謝變慢,好多食物進食前都要三思。原來好多看似健康的食物,暗藏令人加速老化的危機!

老化雖然是不能逆轉的自然定律,但是加速老化或是延緩老化,其實跟我們的飲食或生活習慣息息相關,有些食物以為很健康,原來卻暗藏加速老化危機。尤其30歲以後,新陳代謝開始減慢,更要小心飲食,以下7款食物容易令人加速老化,可免則免,小心墮健康陷阱。

按下圖看清7大令人變老食物:

1. 果味乳酪

挑選乳酪時盡量選擇無糖乳酪,避免攝入過多糖分,可添加堅果水果增添口感!(Pexels/Buenosia Carol)

乳酪看似健康,但市面上很多果味乳酪含糖量驚人,糖分是加速皮膚老化的元兇。糖會與膠原蛋白會產生糖化作用,損壞皮膚真皮層裏的膠原蛋白纖維。

加上30歲後,膠原蛋白的生成會減慢,皮膚開始老化,維持皮膚彈性的蛋白質開始流失,面部容易形成細紋。若要選購乳酪,還是以無糖乳酪比較好。

2. 精製碳水化合物

麵包、麵食等碳水化合物應選擇全穀物製作的產品。(Pexels/Mariana Kurnyk)

好多人會忽略碳水化合物對身體的的潛在危險。有些麵包如白麵包屬於精製的碳水化合物,人體攝入後會把這些碳水化合物轉化成糖分,然後轉化爲葡萄糖。葡萄糖會破壞人體内的膠原蛋白或其他抗皺蛋白質。

進食精製碳水化合物後會令血糖急升後驟降,人體產生飢餓感,之後持續進食,會導致體重增加。進食精製碳水也會令新陳代謝變慢,增加患中風、糖尿病的風險。在選擇麵包甚至麵食時,選擇全穀類食品可減低上述風險。

3. 人造肉/素肉

人造肉是一種加工食品,常見成分包括大豆、馬鈴薯、椰子油、植物油等,普遍會仿製成漢堡扒、豬肉餅等。雖然製造商或會在内添加鐵質,而且人造肉主要材料是大豆,其膳食纖維甚至比鮮肉高。

注意人造肉熱量、飽和脂肪和鈉含量普遍比鮮肉高,過量進食會增加患心臟疾病風險,高血壓患者更要謹慎進食。而某些營養素如維他命B12只可透過進食動物性肉類攝入。

4. 無糖食品

很多運動飲品、標榜無糖的飲品糖果,多添加了甜味劑,不要以爲營養標簽上沒有糖就比較健康哦。(Pexels/Sebastian Coman Photography)

市面上很多無糖食品多添加了甜味劑,甜味劑是代糖的一種。不要以爲食用無糖食品會降低罪惡感,其實甜味劑的害處不比糖分少!

有外國研究指,大量攝取三氯半乳蔗糖會阻礙腸道益菌生長,不利腸道健康;國際癌症研究機構亦曾發表研究報告,指出每天飲用含人工甜味劑飲品的人,患上循環系統疾病、心血管疾病如冠心病、中風等機會增加。

5. 醬油

醬油鈉含量高,進食過量會導致身體水腫,更可能致癌!(Pexels/Buenosia Carol)

生產醬油時,須經發酵這一步驟,而過程中大豆内的蛋白質分解時會釋出胺類物質,與亞硝酸鹽產生作用後,便會成爲亞硝胺致癌物,因此一日三餐應盡量以清淡爲主。長期食用,易堆積致癌物。

一湯匙的醬汁就含879毫克的鈉,當中包含氯化鈉、谷氨酸鈉等,高納調味劑可引起血壓升高、水腫等問題,並謹記要多補充水分,以便身體可以排出多餘鈉質。

6. 草莓芹菜等蔬果

食物中的毒素會在人體中慢慢累積,導致30歲後新陳代謝減慢,人體激素變得失衡。有研究發現,攝入愈多農藥殘留物,精子活動能力愈低。

農藥殘餘物最高且最常見的農產品為:士多啤梨、蘋果、芹菜、提子、桃、菠菜、甜椒、青瓜和番茄仔。購買時要盡量選擇有機種植品種,或食用蔬果前仔細清洗,以減低攝入農藥殘留物的風險。

7. 酒

無論啤酒、紅酒還是白酒,酒精含量越高,人體就越難代謝!(Pexels/Natalie)

隨著年齡的增長,人體酒精代謝力會變弱,會引致睡眠質素下降,甚至失眠。

失眠後,人體會更想進食含碳水化合物及糖分的食物,令血糖水平急升,容易產生飢餓感,體重便會增加。加上酒精會吸收皮膚水分,令細紋變得明顯,如果飲酒的習慣不改變,皮膚會加速流失蛋白質、失去彈性並形成皺紋。

參考文章:Eat This Not That ——30 Foods You Should Never Eat After Age 30