【大昌煮意】深水埗概念店開幕各式醬料最齊全！附消委會存放貼士

大昌食品的門市一向都主打急凍食物，如今變身成大型超市的「大昌煮意」，又會有什麼類型貨品？記者親自探店，的確多了不少選擇，如日韓零食、清酒梅酒、新鮮蔬果等，而且貨品擺放整齊，乾淨企理。不過個人認為最吸引的是中港日韓台泰的醬料，款式齊全，炮製什麼菜式都能得心應手！ 攝影：余曉彤

位於九龍大埔道的「大昌煮意」是大昌第2間重點概念店，有別於一般門市，產品總類繁多，氣炸鍋食品專區、新鮮食材、凍肉、糧油雜貨等等。雖說價錢沒有比平時的大減價來得便宜，貨品的牌子也和平常的沒有太大分別。但最為吸引是調味料及醬料應有盡有，以平常最常用的方便醬料包，由火鍋湯底至醃料包都一應俱全。

大昌煮意大埔道分店有多個食材專區，如火鍋專區、氣炸食材區等。（FB@DCHFOODSDeluxe）

記者精選34款醬料包、調味料及火鍋湯底，好讓大家更快速了解有那種調味料出售，當中最為驚喜是不少香港製造的品牌亦可以找到。

調味料

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火鍋湯底、日本即食麵

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消委會建議調味料儲存方式

購入了一支兩支的調味料後，當然要把它好好儲存，可以保留鮮味同時防止變壞。普遍開封前都能於室內陰涼乾爽處保存，不需存放於雪櫃內。不過，調味品開封後會接觸到空氣，有機會受細菌和霉菌污染。然而，將所有調味料全部放置於雪櫃，並非最理想的做法。消委會將8類調味品歸納成不需冷藏、未必需要冷藏及需要冷藏三大類。

按圖看消委會建議的調味料儲存方式：

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「大昌煮意」大埔道分店

地址：九龍大埔道61號AVA 61 地下1 - 6號舖

電話：2517 0182

營業時間：8:00a.m. – 9:30p.m.