【入廚貼士】烤肉柔軟多汁靠2樣材料　煎牛扒5秘技平價品變上菜

日本電視台採訪夏威夷燒烤傳奇人物小西彌樹，小西先生分享烤肉攻美味的秘訣，即使是便宜的牛扒、豬扒也可成為極上美味，升價十倍。

小西先生表示烤肉（BBQ）因為用火烤，味道會飛揚，相比其他烹調方法的風味更強。因此，醃肉的醬汁比較講究，用少許甜豉油、紅糖，加入大蒜，薑及番茄醬等，而最特別是多加了兩種材料令肉更嫩更滑。

小西先生表示醃肉的醬汁，多加兩種材料令肉更嫩更滑。（《教えてもらう前と後》影片截圖）

按下圖睇醃肉醬汁2大魔法材料︰

主持人嘗到吃一口牛肉後，印象立即深刻起來，因為牛肉不但柔軟，而且多汁！再吃一口雞髀時，酥脆多汁！非常好吃！

煎牛扒5大秘技並不困難，讀者文摘曾指保持牛扒溫度在140°F（60°C），5成熟是平價扒的最佳熟度。（VCG）

冬天裡除了BBQ、吃烤肉受歡迎之外，聖誕大餐中的精彩戲碼想必是煎牛扒。新冠肺炎疫情下，或導致較少人願意出街吃飯，嘆觸光晚餐或聖誕大餐，買一兩塊貴價牛扒回家慶祝也很不錯，不過想花少錢卻有高質素的牛扒，也是可以辦到。

按下圖揭曉煎牛扒5大秘技及步驟︰

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【同場加映】快速解凍︳冷凍肉5分鐘急解凍3大方法 肉質不變營養不流失

按圖看鹽水解凍做法︰

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參考資料︰《教えてもらう前と後》/ 楊桃美食網