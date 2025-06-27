黃芪功效｜補中益氣防感冒黃芪6功效　中醫教3配搭改善氣虛免上火

黃芪（北芪）被譽為「小人參」，是溫和的補氣佳品，功效顯著，但並非人人適用。服用不當可能導致失眠或上火，甚至使四類特定體質人士狀況惡化。不過，對於氣虛人士來說，可透過配搭其他藥材來中和溫燥特性，改善體質。



黃芪(資料圖片)

黃芪（北芪）是補中益氣的藥材，常見會配黨參煲湯，如黨參黃芪瘦肉湯有助改善氣虛型鼻敏感。除了補氣，黃芪還有不少功效。

黃芪功效1：補氣健脾

黃芪能補充身體的元氣，有效改善脾胃功能虛弱導致的食慾不振、身體倦怠乏力、面色蒼白、體形消瘦等問題，對於長期腹瀉、脫肛、甚至臟器下垂（如胃下垂、子宮脫垂）等氣虛下陷的症狀，都有輔助治療效果。

黃芪功效2：增強抵抗力

黃芪能增強身體的防禦能力，幫助鞏固身體的表層，抵禦風寒、細菌病毒等邪氣入侵，因此對體虛自汗、（稍微活動就出汗）、盜汗（睡覺時出汗），以及經常感冒的人功效顯著。

黃芪功效3：排水消腫

黃芪具備益氣利水的功效，黃芪能通過補氣來促進水液代謝，有助排出體內多餘的水分，從而減輕因氣虛而導致的水腫。

黃芪功效4：維持皮膚健康防感染

黃芪對於瘡瘍（皮膚感染或潰爛）久不潰破，或潰破後長期難以癒合的情況，有促進癒合、減少感染及組織再生的作用。

黃芪功效5：抗炎抗氧化

黃芪含有豐富的活性成分，增強身體的抵抗力，提升免疫細胞的活性。同時，它還具有抗炎、抗菌和抗氧化的特性，有助於減輕身體的炎症反應，並保護細胞免受自由基的損害。

黃芪功效6：護心血管健康

黃芪能幫助強健心臟功能、擴張血管、改善血液循環。對於高血壓患者，特別是伴有下肢水腫的氣虛型高血壓，在醫生的指導下與其他藥物配伍，可能發揮輔助降血壓和改善症狀的作用。

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黃芪怎麽選？

黃芪在市面上普遍，應該怎麽挑選靚黃芪呢？實際上，要選出好黃芪並不難，可以留意這4種特徵。

黃芪選購貼士1：認清黃芪種類

黃芪和紅芪名字相似，功效亦有重疊，但它們是兩種不同的植物來源。

黃芪：表面呈淡棕黃色/淡棕褐色，有不規則的縱皺紋；質地堅硬而有韌性，不易折斷。

紅芪：表面呈灰紅棕色，有縱皺紋、橫長皮孔樣突起，外皮較易脫落，剝落處呈淡黃色。

黃芪又稱北芪（資料圖片）

紅芪，又稱南芪（資料圖片／韓詠儀攝）

黃芪選購貼士2：根粗，皮薄

優質黃芪通常呈圓柱形，根條應粗壯飽滿，直徑約1至3.5公分，長度約30至90公分，表皮應薄而緊實，且最好是完整無斷裂的。

黃芪選購貼士3：呈淡黃色

好的黃芪皮部呈黃白色，木部為淡黃色或鮮黃色，要避免表面有明顯霉變、腐爛或大量黑點的黃芪。

黃芪選購貼士4：皺紋清晰「菊花心」

帶有清晰的縱向皺紋或溝紋，呈放射狀紋理和裂隙，形似菊花，俗稱「菊花心」。

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黃芪怎麽吃？

廣州中醫藥大學中醫内科學副主任何文星醫生就在Youtube拍片分享指，黃芪的確適合氣虛人士服用，只要適當混合配搭服用就可以平衡其溫燥特性。他亦針對3大種氣虛人士，提出各解決方法及推介配搭的藥材。

3類氣虛體質人士不同配搭

1. 氣虛伴有陰虛者

症狀：五心煩熱（手心、腳心、胸口發熱）、口乾、頭暈、耳鳴、腰膝痠軟。舌很紅，舌苔很少甚至沒有。

搭配：麥冬、石斛、天花粉、芝麻等藥材，制約黃芪的偏溫偏燥，達到既補氣又滋陰的效果。

2. 氣虛伴有濕熱者

症狀： 舌苔非常厚，有些呈黃厚膩；常伴有口乾口苦、小便黃、大便黏滯（易沾馬桶），夏天出汗多。男性可能出現陰囊潮濕，女性則有黃色、豆腐渣樣、異味大的白帶。

搭配： 建議搭配清熱去濕的中藥材，梔子、黃芩等。

3. 氣虛伴有內熱者

症狀： 經常感到口乾舌燥，吃辛辣炸物後容易喉嚨痛、喉嚨乾。舌象可見舌質紅，舌苔黃。

搭配： 可搭配清熱解毒的藥物來平衡，例如蒲公英、金銀花、菊花等藥材，有助於清除體內熱毒，達到既補氣又不會上火的效果。

黃芪雖然有補氣消腫等多種功效，但值得留意的是其特性燥熱，提氣效果顯著，若飲用時間或方法不當可產生副作用，有指定特徵的人士更不宜服用，避免出現反效果！

▼ 按圖看北芪湯水（按圖 👇👇👇）：

黨參黃芪瘦肉湯食譜

▼ 北芪黨參茶：適合容易疲勞乏力人士（按圖 👇👇👇）

▼北芪玉米鬚茶：糖尿病患者飲用有助改善病情（按圖 👇👇👇）

▼北芪決明子茶：可治水腫、虛胖問題（按圖 👇👇👇）

▼北芪桂枝五物湯：易手腳冰冷者宜飲，有助健脾益氣（按圖 👇👇👇）

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黃芪食用禁忌

1. 睡前喝或致失眠

黃芪有顯著的提氣效果，其功效甚至比咖啡更強。如果在睡前飲用，很可能會導致失眠到「看日出」。

2. 長期喝易變燥熱體質

黃芪性溫，如果長期只單獨服用黃芪，身體容易變得燥熱，必須搭配一些滋陰的食材以平衡其溫性。

3. 不宜服用人士

感冒發燒發病期間：黃芪具有益氣固表的作用，也就是說它能幫助鞏固身體的防禦機制，將病原體「關」在體內。當身體正在感冒發燒、喉嚨痛、流黃鼻涕、咳黃痰等發炎症狀的急性感染期，服用黃芪反而會讓病毒或細菌難以排出體外，導致病情纏綿不癒或加重。

自體免疫性疾病患者：黃芪具有調節和增強免疫力的作用。對於紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等多種自體免疫性疾病的活動期，由於免疫系統已經過度活躍，此時再使用黃芪可能會刺激免疫反應，加重病情。

脹氣、濕阻、食積停滯人士：黃芪屬於補氣藥，主要作用是提升和補充元氣。如果體內有濕氣重、食物積滯、或氣機不暢導致的腹脹、打嗝、噯氣、消化不良等症狀，此時再補氣，反而可能造成「氣滯」，加重脹氣或消化不良，使不適感更為明顯。

體質燥熱、陰虛火旺人士：黃芪性微溫，具備溫補之性。對於本身體質就偏熱、容易上火的人（如常感口乾舌燥、手足心熱、潮熱盜汗、大便乾結、舌紅少苔等陰虛症狀），單獨或長期服用黃芪，可能會加重體內的「火氣」，就像火上澆油，讓身體更燥熱，更容易導致口舌生瘡、牙齦腫痛、咽喉不適、煩躁失眠等上火症狀。

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