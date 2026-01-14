大寒2026｜大寒不寒人馬不安！補氣養血10食物6款湯粥+7習俗吃飯?
大寒，二十四節氣中最後的一個節氣，是一年中最寒冷的日子，一般在1月19至21日，2026年是1月20日。所謂秋收冬藏，這時養生着重「藏」，需保持平靜心安，飲食要「保陰潛陽」，進食益脾健肝、補氣養血的食物。大寒習俗方面，會吃糯米飯、臘八粥，養好身體，迎接春天的來臨。
大寒習俗｜大寒不寒 春分不暖 人馬不安
大寒雖說是寒極最冷的日子，不過，亦有說大寒不如小寒冷，部分地區受沿海及受各種環境影響，出現不同的氣候變化。「大寒不寒，春分不暖」即大寒若不寒冷，冬季氣溫會延後，翌年春分時節便會很寒冷。「大寒不寒，人馬不安」，若一年最冷的大寒也不凍，害蟲沒有凍死，影響人畜，或會遭殃。
大寒7大習俗｜吃糯米飯、臘八粥
大寒處於年終，過了大寒便是立春了，大寒迎年，這段期間正好去舊迎新，民間習俗包括食糯、臘八粥、尾牙祭、縱飲、趕婚、趁墟、洗浴等。
1 吃糯米飯
大寒期間天氣嚴寒，民間會煮一鍋糯米飯，迎接寒冷一天。

2 吃臘八粥
除了小寒，大寒也會吃臘八粥，臘八粥材料有大米、小米、粟米、薏米、紅棗、蓮子、花生、桂圓和各種豆類。不但富有營養，亦可暖胃驅寒，十二月又叫「臘月」，吃過臘八粥，就為過年展開序幕了。

3 尾牙祭
農曆十二月十六為「尾牙」（2025年是1月15），以答謝土地公的保佑，會以雞、豬、魚等肉類作祭品。一般以二月初二土地神誕日為「頭牙」，現今不少老店或公司仍保留傳統，設宴慰勞員工。
4 縱飲
大時大節到處有飯宴聚餐，大家會盡情暢飲。
5 趕婚
有說臘月底因諸神會上天匯報過去一年工作，這時凡間會百無禁忌，婚嫁也不用擇日，加上是休耕的日子，農村多嫁娶喜慶。
6 趁墟
就如我們行花市，辦年貨。
7 沐浴
就如為自己大掃除，理髮沐浴，驅走霉運。
大寒養生｜補氣養血益脾健肝10食物
大寒接着便是立春，寒極必暖，陰極陽升，由寒冬轉向春天期間，宜調理脾胃、補氣養血，宜熱食，不宜生冷，以鞏固體內陽氣。
補氣養血，可吃甘味食物如：山藥、南瓜、番薯、紅棗、桂圓、香菇等
益脾健肝，可吃升散性質食物：白蘿蔔、麥冬、石斛、芥菜等

大寒湯水｜4款湯水適合不同體質
健福堂註冊中醫何捷豪曾撰文表示，氣溫下降，燥熱體質人士易出現失眠、煩躁、口乾舌燥、口瘡、便秘等；脾虛人士更易出現食慾不振、易腹脹、消化不良、大便溏稀情況。因此對燥熱或腸胃功能差者的食物推介會有所分別。
燥熱體質人士，應以清潤食物與湯水為主，如沙參、玉竹、杞子、雪梨、無花果、黑芝麻等。
大寒湯水推1：鮮百合淮山無花果黃豆湯
大寒湯水推2：無花果豬骨湯食譜
脾虛體質人士，腸胃功能較差的話，可選健脾益氣的食物與湯水為佳如蓮子，山藥，黨參，胡椒，黑豆，五指毛桃等。
大寒湯水推3：黨參黃芪瘦肉湯食譜
大寒湯水推4：胡椒豬肚湯食譜

台灣中醫師莊可鈞建議，進補可喝滋補粥，例如羊肉蘿蔔粥、遠志棗仁粥等，
大寒食物｜2款養生粥
羊肉蘿蔔粥食譜
材料：
鮮羊肉500克
紅蘿蔔100克
白米500克
鹽適量
胡椒適量
五香粉適量
料酒適量
香油適量
薑蓉適量
蔥花適量
做法：
1 將白米洗乾淨；蘿蔔洗淨、切粒；羊肉洗淨、切片。
2 鍋內加入高湯，放入羊肉片、五香粉、料酒，大火燒沸，同時撇去浮沫，轉小火熬煮至羊肉片爛熟。
3 加入白米、蘿蔔粒，繼續用小火熬煮至米爛粥稠，放入蔥、薑、鹽、香油調味即可。
遠志棗仁粥食譜
材料：
粳米50克
遠志10克
酸棗仁10克
做法：
1 將粳米、遠志、酸棗仁洗淨。
2 把梗米放入鍋中，加入適量清水，大火煮沸後放入遠志、酸棗仁，轉小火煮至米爛粥稠即可。

