大寒2026｜大寒不寒人馬不安！補氣養血10食物6款湯粥+7習俗吃飯?

大寒，二十四節氣中最後的一個節氣，是一年中最寒冷的日子，一般在1月19至21日，2026年是1月20日。所謂秋收冬藏，這時養生着重「藏」，需保持平靜心安，飲食要「保陰潛陽」，進食益脾健肝、補氣養血的食物。大寒習俗方面，會吃糯米飯、臘八粥，養好身體，迎接春天的來臨。



大寒習俗｜大寒不寒 春分不暖 人馬不安

大寒不寒，人馬不安，因為最冷的大寒也不凍，沒有凍死害蟲，或為害人畜。（photo_AC）

大寒7大習俗｜吃糯米飯、臘八粥

大寒處於年終，過了大寒便是立春了，大寒迎年，這段期間正好去舊迎新，民間習俗包括食糯、臘八粥、尾牙祭、縱飲、趕婚、趁墟、洗浴等。

1 吃糯米飯

大寒期間天氣嚴寒，民間會煮一鍋糯米飯，迎接寒冷一天。

大寒傳統習俗會吃糯米飯。（資料圖片）

2 吃臘八粥

除了小寒，大寒也會吃臘八粥，臘八粥材料有大米、小米、粟米、薏米、紅棗、蓮子、花生、桂圓和各種豆類。不但富有營養，亦可暖胃驅寒，十二月又叫「臘月」，吃過臘八粥，就為過年展開序幕了。

3 尾牙祭

農曆十二月十六為「尾牙」（2025年是1月15），以答謝土地公的保佑，會以雞、豬、魚等肉類作祭品。一般以二月初二土地神誕日為「頭牙」，現今不少老店或公司仍保留傳統，設宴慰勞員工。

尾牙祭土地公，要備三牲、四果。（資料圖片）

4 縱飲

大時大節到處有飯宴聚餐，大家會盡情暢飲。

5 趕婚

有說臘月底因諸神會上天匯報過去一年工作，這時凡間會百無禁忌，婚嫁也不用擇日，加上是休耕的日子，農村多嫁娶喜慶。

傳統農村會趕及年尾結婚，因百無禁忌。(資料圖片)

6 趁墟

就如我們行花市，辦年貨。

7 沐浴

就如為自己大掃除，理髮沐浴，驅走霉運。

大寒養生｜補氣養血益脾健肝10食物

大寒接着便是立春，寒極必暖，陰極陽升，由寒冬轉向春天期間，宜調理脾胃、補氣養血，宜熱食，不宜生冷，以鞏固體內陽氣。

補氣養血，可吃甘味食物如：山藥、南瓜、番薯、紅棗、桂圓、香菇等

益脾健肝，可吃升散性質食物：白蘿蔔、麥冬、石斛、芥菜等

大寒湯水｜4款湯水適合不同體質

健福堂註冊中醫何捷豪曾撰文表示，氣溫下降，燥熱體質人士易出現失眠、煩躁、口乾舌燥、口瘡、便秘等；脾虛人士更易出現食慾不振、易腹脹、消化不良、大便溏稀情況。因此對燥熱或腸胃功能差者的食物推介會有所分別。

燥熱體質人士，應以清潤食物與湯水為主，如沙參、玉竹、杞子、雪梨、無花果、黑芝麻等。



大寒湯水推1：鮮百合淮山無花果黃豆湯

鮮百合淮山無花果黃豆湯食譜

大寒湯水推2：無花果豬骨湯食譜

雪梨無花果豬骨湯食譜

脾虛體質人士，腸胃功能較差的話，可選健脾益氣的食物與湯水為佳如蓮子，山藥，黨參，胡椒，黑豆，五指毛桃等。



大寒湯水推3：黨參黃芪瘦肉湯食譜

黨參黃芪瘦肉湯食譜

大寒湯水推4：胡椒豬肚湯食譜

胡椒豬肚湯食譜

台灣中醫師莊可鈞建議，進補可喝滋補粥，例如羊肉蘿蔔粥、遠志棗仁粥等，

大寒食物｜2款養生粥

羊肉蘿蔔粥食譜

材料：

鮮羊肉500克

紅蘿蔔100克

白米500克

鹽適量

胡椒適量

五香粉適量

料酒適量

香油適量

薑蓉適量

蔥花適量



做法：

1 將白米洗乾淨；蘿蔔洗淨、切粒；羊肉洗淨、切片。

2 鍋內加入高湯，放入羊肉片、五香粉、料酒，大火燒沸，同時撇去浮沫，轉小火熬煮至羊肉片爛熟。

3 加入白米、蘿蔔粒，繼續用小火熬煮至米爛粥稠，放入蔥、薑、鹽、香油調味即可。



遠志棗仁粥食譜

材料：

粳米50克

遠志10克

酸棗仁10克



做法：

1 將粳米、遠志、酸棗仁洗淨。

2 把梗米放入鍋中，加入適量清水，大火煮沸後放入遠志、酸棗仁，轉小火煮至米爛粥稠即可。



參考資料：百度百科、now健康