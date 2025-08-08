甜點傳奇「杜拜朱古力」獨一無二的感官藝術　試吃視頻破億次觀看

杜拜朱古力｜就算沒吃過，相信大家都一定有聽過「杜拜朱古力」，最近紅遍全球的杜拜開心果朱古力，究竟有何特別？為甚麼會一夕之間爆紅，由每日只有6至7筆訂單，一夜飆升至超過3萬筆？



杜拜朱古力｜試吃視頻 ASMR締造破億觀看紀錄

自從TikTok網紅Maria Vehera發布了她利用ASMR（自發性知覺經絡反應）原理，以無人聲試吃「杜拜朱古力」後，隨即引起廣泛關注，影片更衝破1.2億次觀看，令該產品的訂單數量由每日6至7筆，一夜激增至超過3萬筆，更發展成為全球知名的品牌。

就算沒有吃過，都一定聽過「杜拜朱古力」。

杜拜朱古力｜融入中東傳統甜點 全人手製作

「杜拜朱古力」是由杜拜甜點品牌FIX推出的夾心朱古力，以將中東傳統甜點的元素融入朱古力而聞名。朱古力採用全人手製作，因此每天僅能產出約500份，而且只可在杜拜買得到。

「杜拜朱古力」採用全人手製作。

杜拜朱古力的誕生

杜拜朱古力在2021年由Sarah Hamouda發明。Sarah Hamouda是一位移居到杜拜的英國及埃及企業家。當時正在懷孕的她對甜品有極強的渴望，於是嘗試自行創作甜食，並與一位烹飪顧問研究將傳統甜品加入朱古力的想法，在經過多番嘗試及調整後，Sarah於翌年正式成立FIX，並在網上販售。

FIX的創辦人——Sarah Hamouda

開心果朱古力 ≠ 杜拜朱古力

開心果朱古力（Can't Get Knafeh of It）是品牌首個研發的口味，因此令大部分人將杜拜朱古力與開心果朱古力混淆。事實上，FIX推出各種口味的夾心朱古力均可被稱為「杜拜朱古力」，每種口味都融入了不同的中東傳統甜品元素。

開心果杜拜朱古力是品牌首個研發的口味。

中東傳統甜品 魅力所在

中東傳統甜點離不開小麥麵粉、薄片酥皮、酥油及乾果，Baklava、Knafeh、Kadaif等更是杜拜必食的著名甜品。FIX將這些甜品用來製作朱古力的核心，經過烘培處理後，朱古力的口感層次更豐富，吃下去那令人上癮的酥脆聲音，也是杜拜朱古力的魅力之處。

中東傳統甜品Knafeh

從潑墨美學看FIX 奢華之巔每片獨一無二

以奢華與創新為品牌靈魂，FIX嚴選上乘材料並堅持全人手精製。除了用料特別，每一份甜點也承載著時尚美學的雅緻包裝，更因其朱古力上獨一無二的潑墨藝術，躍升為全球矚目的頂級奢華甜點。

FIX的朱古力外包裝及裡面的潑墨藝術令整個品牌更升級。

US$200的奢華新詮釋：「Time To Mango」

FIX最新推出夏日力作「Time To Mango」，將芒果、百香果與跳跳糖巧妙融合，封存於白朱古力之中。每口都能品嚐到喀滋作響的酥脆口感，同時帶來沁涼的清新感受，有如一件感官藝術品。「Time To Mango」索價US$200六排，每排約HK$262約10粒。