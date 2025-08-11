天價話梅之謎！民間小吃華麗轉身　貢品級羅光梅1顆$70的傳奇故事

話梅，街邊攤檔也可買到的涼果小吃，沒想過有多矜貴，你吃過最貴的話梅是多少錢？早前有內地網民抱著獵奇的心態，在「么鳳士多」以¥128.88（約$140.88港元）購入兩顆「貢品級」話梅，成為城中熱話。話梅真的有貢品級嗎？為何一粒可以索價七十元 ？



話梅經過三次漬醃及三次曬乾而成。（么鳳士多圖片）

話梅的三千年漬醃歷史

「話梅」是民國時期冒起的名字，但早在三千年前已在《詩經》、《尚書》等古籍提及食用「梅」。由於梅子的味道較酸，難以直接進食，所以古人已經有利用糖漬、鹽醃梅子，製成漬梅、烏梅等食品。

漬醃梅子在中國已經有三千年歷史。（AI生成圖片）

「三曬三漬」漸成宮廷貢品

有研究指，「話梅」早在南宋時期已首次出現，相傳這些漬醃梅子曾是南宋時期的貢品，例如有「蜜煎（餞）」、「雕花梅球兒」，當中「雕花梅」就是結合了鹽醃、糖漬、曬乾而成，與話梅的製法相類似。而隨著時代的轉變，製梅的工藝就更為複雜，例如明代的「糖梅」、清代的「陳皮梅」都需要經過「三曬三漬」，讓風味變得更醇厚才能成為貢品。

「三曬三漬」是指梅子要放在醃漬液中浸泡三次及曬乾三次的過程，初漬會去除梅子的苦澀味、再漬會用糖加入甜味，三漬用香料添上香氣，部份風味獨特的梅更會加入中藥材，例如陳皮、人參等浸漬，讓梅擁有獨特的味道，而反覆的曬乾會降低梅子水分，能延長保存的時間，更適合送到朝廷當貢品。

漬醃過程中加入不同的中藥，令梅子帶有不同的風味。（圖為么鳳士多的花旗參話梅）（么鳳士多圖片）

民間說書人造就「話梅」的誕生

儘管漬醃梅歷史悠久，「話梅」二字的由來卻沒有明確的文獻記載，但在民間流傳較廣泛的說法是，古時說書人需要長時間說話，容易喉乾，所以會口含一顆醃製過的梅子，生津止渴，而他們講故事的底稿稱「話本」，漸漸就把這類梅稱作「話梅」。

索價數千元一公斤的話梅王

今天話梅已是大眾都能享用的平民小食，但上乘的話梅卻沒因而變得廉價，以么鳳士多為例「清香話梅王」每公斤價值人民幣¥7160，一顆細小的話梅就已經達¥64.44（約港幣$70.44）

清香話梅王單價是¥7160公斤（網上圖片）

這款清香話梅王之所以價值不菲，據說是因選用進貢級別的原料「羅光梅」，有指「羅光梅」是來自於中國廣東省普寧縣，由於當地氣候及地理環境，特別適合梅樹種植，更孕育出「貢品級」羅光梅，由於果肉顆粒大、品質優良，且產量極少，加上每粒清香話梅王均以傳統手工藝「古法炮製」，令它身價不凡。