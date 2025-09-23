颱風樺加沙｜超市貨架只剩紅蘿蔔？6好處減肺癌風險42％點食最好?

颱風樺加沙｜8號風球已於2時20分懸掛，天文台早已預測這個超強颱風樺加沙將帶來狂風大驟雨及雷暴，人人超前準備，早一兩日已到街市、超市入貨儲糧，蔬菜、肉類貨架幾乎清零，惟獨剩下一包包紅蘿蔔（甘筍）！可能大家不知道紅蘿蔔具抗癌等好處、也可能不懂如何烹調得更美味？

打風掃貨｜蔬菜架清空 只剩紅蘿蔔待沽

打風前夕（22日）放工時間，百佳葵芳店出現人龍，其實這時貨架上的、凍櫃內的蔬菜、肉類已全部沽清，只有下少量包裝水果和一包包的紅蘿蔔。冷凍包點、點心一樣搶手；即食麵杯麵亦所餘無幾。食品中，只有魚生刺身餘下最多。

打風前夕，百佳的魚生刺身凍櫃，貨品最齊全。

紅蘿蔔有「東方小人參」之稱，含豐富抗氧化物β-胡蘿蔔素，具抗老抗癌功效，英國更有研究指，紅蘿蔔有助預防肺癌。想留住紅蘿蔔中更多營養，還需講究煮法！

紅蘿蔔功效｜5大健康好處

紅蘿蔔點只護眼？（pexels）

1. 維護眼睛健康

紅蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，進入人體後可轉化為維他命A。維生素A是視網膜中「視紫質」的重要組成部分，有助眼睛適應明暗環境、減少視力退化、乾眼症等風險。

2. 增強免疫力

β-胡蘿蔔素與紅蘿蔔中的維他命C、維他命K等成分均能促進免疫細胞的活性，有助清除病毒，預防感冒、呼吸道感染等，對加強黏膜組織（如鼻腔、腸道黏膜）的防禦能力亦有功效。

3. 促進消化 護腸道健康

紅蘿蔔含有大量可溶性及不可溶性纖維，不可溶性纖維能增加糞便體積、刺激腸道蠕動，有效改善便祕。而可溶性纖維則可作為腸道益菌的「食物」益生元，調節腸道菌群平衡，減腸道炎症風險，減慢消化，避免餐後血糖波動。

4. 預防心血管病

紅蘿蔔中的β-胡蘿蔔素助減少血管內壁的氧化損傷，預防動脈硬化；而葉酸則能幫助代謝體內損傷血管的物質「同型半胱氨酸」；當中的鉀質則可協調鈉平衡，有助穩定血壓，減高血壓、冠心病等風險。

5. 延緩皮膚老化

紅蘿蔔含豐富類黃酮、維他命E等多種抗氧化物，這些成分能清除體內自由基，不僅有助於延緩皮膚皺紋、鬆弛等外在老化表現，也能減少對器官細胞的損傷，降低慢性疾病風險。

6. 減肺癌風險42％ 1類人相反

一般不吸煙人士多吃紅蘿蔔，血液中若β胡蘿蔔素濃度較高，罹患肺癌機率下跌20至85％。一項刊載於《英國營養學雜誌》中的研究指出，吃紅蘿蔔可能有助減少肺癌風險達42％。研究是針對約20萬人進行分析，其中肺癌的病例達5,517宗，研究小組發現其中吃最多紅蘿蔔的組別，相比最少的組別，肺癌的風險降低了42％。

不過，吸煙人士反而不宜攝取太多β-胡蘿蔔素，日本醫學界發現，若是吸煙者，每天不宜攝取多於20毫克的β胡蘿蔔素，因為香煙中的氧化劑會把β-胡蘿蔔素氧化，若在缺少其他維他命C和E的情況下，反而增加肺癌風險20至30％。

放入適量菜油一起煮紅蘿蔔也能幫助脂溶性的β胡蘿蔔素被人體吸收。（Pixabay）

紅蘿蔔點煮最有益？

紅蘿蔔中的β-胡蘿蔔素是「脂溶性營養素」，宜與少量油脂同煮，以炒、燉方式烹調，吸收率會比涼拌、榨汁等生吃更高。不過，生吃卻可保留更多維他命C與活性酶，建議可根據需要，以不同方式進食。

《英國營養學雜誌》中的研究指出，吃紅蘿蔔有助減少肺癌風險達42％。（Pixabay）

紅蘿蔔功效｜兩項提議煮紅蘿蔔 營養大提升

日本營養師四宮望則於訪問中表示，紅蘿蔔中的β胡蘿蔔素、鉀等比較不容易因為加熱而流失，但當中的維他命C等水溶性維他命會因為高溫及烹調時間太長而受損，想保留維他命C在料理時最好不要過度加熱。另外，放入適量菜油一起煮紅蘿蔔也能幫助脂溶性的β胡蘿蔔素被人體吸收。

1. 依次序先煮、切、再煮

紅蘿蔔與肉類一起燜燉時，建議放入整條紅蘿蔔，煮熟後再切塊，才放入鍋中與肉類燜燉幾分鐘。先煮，再切再煮這方法，相比先切後煮，能使紅蘿蔔中的營養素提升1/4倍。

（資料圖片）

2. 做餡料前先炒

紅蘿蔔是耐火的食材，可先切成幼絲，加入油脂或肉類一同煮熟。或將切碎的紅蘿蔔在油鑊炒片刻，使β-胡蘿蔔素充分釋出後，才做成餡料，營養更佳。