2021全球最佳飲食排名　4連冠地中海飲食減胃癌風險33%橄欖油護心

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-03-25 12:43

《美國新聞與世界報道》（U.S. News & World Report）於2021年1月公布最新的最佳飲食法排名，最佳的頭三名包括地中海飲食、得舒飲食及彈性素食飲食。排首位的地中海飲食連續第四年蟬聯榜首，《美國臨床營養學雜誌》曾有研究指出奉行地中海飲食法的人，患胃癌的機會降低了33%。

2021年的健康飲食排行榜，第一名是地中海飲食法。（Jessica Lewis/Unsplash）

《美國新聞與世界報導》每年都會邀請飲食、營養、肥胖、飲食心理學、糖尿病和心臟病學家等組成評審團，對40多種飲食模式進行評價及比較，從而評選出整體最佳飲食方式。2021年最佳飲食排名中，地中海飲食（Mediterranean Diet）蟬聯冠軍。由美國心肺及血液研究所開發的得舒飲食（DASH Diet），主要針對用於控制高血壓的飲食方式；及彈性素食飲食（Flexitarian Diet）並列第二。

按圖了解2021年整體最佳飲食法︰

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地中海飲食法以橄欖油、豆類、穀物、蔬果，適量魚、乳製品及減少紅肉為主，多用天然香草、香料、蔥蒜和檸檬汁等調味。減少攝取紅肉有助降低胃癌及大腸癌等發病率，而地中海飲食富含抗氧化物、維他命及纖維，有助防止心血管疾病、糖尿病及其他慢性炎症。註冊營養師黃凱詩曾撰文表示，橄欖油雖屬好油，但不宜過量。橄欖油的同類、有較多單元及多元不飽和脂肪的是芥花籽油，也可考慮進食堅果保護心臟健康。

地中海飲食強調吃蔬果、全穀類、豆製品、堅果和橄欖油。（Polina Tankilevitch/Pexels）

奉行地中海飲食法的人 患胃癌的機會降3成

胃癌是癌症中常被忽視的一種，胃癌初期較難被診斷，與許多其他胃腸道疾病非常相似，症狀包括食慾不振、胃灼熱、持續性消化不良、噁心和嘔吐、進食後感腹脹、排便習慣突變，無法解釋的體重下降以及感到非常疲勞等。若及早發現，可有效治療；但到胃癌晚期才發現，有23%患者約有5年生存率，77%患者於被診斷後5年內死亡，死亡率高僅次於肺癌。

地中海飲食法以全殼麥、蔬果、橄欖油等為主。（istock）

飲食和胃癌有密切關係，《美國臨床營養學雜誌》曾發表研究結果，該項研究歷時9年，調查十個歐洲國家485,044名年齡介乎35至70歲的男女。研究人員最後發現嚴謹執行地中海飲食的人士，患胃癌的機會下降了33%，多攝取蔬果似乎有助降低胃癌的風險，而經常攝取肉類則有增加患胃癌的機會，這可能由於植物性食物中抗氧化劑的含量很高，有助抵消致癌物的影響。

按圖了解預防胃癌飲食5大重點︰

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另一項日本研究指出飲用綠茶可助女性降低患胃癌的風險，女士每天喝5杯以上綠茶，患胃癌的可能性比喝一杯或不喝的女士低20%，但男士喝或不喝綠茶，皆對胃癌的發生率不存影響。綠茶加工最少，含較高的抗氧化劑類黃酮，而咖啡因含量較低，相比其他品種的茶，綠茶對健康更有益處。飲食中若吸收過多鈉質，例如吃太多加工、醃漬食品，或煙燻和油炸食物，也可能增加患胃癌的機會。

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按圖了解美國心臟病學會發現地中海飲食法圴4大好處︰

參考資料︰Heho健康/美國心臟病學會/健康2.0/Canadian Society of Intestinal Research