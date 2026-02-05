大掃除吉日2026｜3個吉日吉時迎好運！洗廚房2重點免招是非趕財神

大掃除吉日2026｜農曆新年將至，家家戶戶準備進行大掃除，送舊迎新。2026年為赤馬紅羊的旺火之年，若廚房堆積雜物，不但難聚財，更有機會影響建康和家庭和諧！因此，「掃得啱時間、掃得啱地方」很重要！堪輿學家陳定幫師傅指出，大掃除只要配合吉日吉時，加上正確次序與心念，便能為新一年做好準備，趨吉避凶。



大掃除2026｜吉日吉時 生肖宜忌

大掃除在傳統上可配合農曆吉日吉時，盡量以免「掃走好運」。陳定幫師傅建議，今年較理想的日子包括年廿三（2月10日），適合在早上7時至9時，以及11時至下午3時進行，但需注意此日「沖雞」，屬雞人士宜避開；習俗上的「年廿八，洗邋遢」的年廿八（2月15日）今年亦為大掃除吉日，適合的時間為早上7時至下午3時，但「沖虎」，屬虎人士則不宜親自動手。

2026大掃除吉日吉時 吉日 吉時 相沖生肖 年廿三（2月10日） 早上7時至9時 早上11時至下午3時 沖雞 年廿八（2月15日） 早上7時至下午3時 沖虎

大掃除2026｜清掃次序 錯1步將好運掃走

至於清掃次序，陳師傅強調：「要由屋內向門口掃，象徵穢氣外出、好運留內。」大家可以由睡房或客廳開始，最後才清掃大門，把晦氣一併送走；切忌由大門向內清理，否則反有「將好運掃走」之虞。

在吉日吉時進行大掃除可以掃走厄運和晦氣。（Photo-ac 圖片）

大掃除吉日2026｜碌柚葉水洗霉氣 心存正念迎好運

很多人認為在新年前進行大掃除，能掃走厄運和晦氣乃是迷信，陳定幫師傅卻解釋，這做法是結合了象徵與實際效用。「在物理層面，清走雜物可令氣流暢通，風水自然改善，正如俗語所講：『財不入污門』。」老舊物件和堆積的灰塵容易滋生細菌，清掃乾淨能重塑一個潔淨的生活空間；他又建議使用碌柚葉水清潔，不僅帶來清香，民間習俗也認為有助淨化環境。而在能量層面，大掃除是一種「動中轉運」，透過身體行動配合意念，切斷舊有氣場，為新年鋪路接好運。

他特別提醒，掃除時心存正念非常重要，「一邊掃，一邊在心中默念『辭舊迎新』，效果會更好。」

「財不入污門」，保持整潔可增長財運。（photo-ac圖片）

大掃除吉日2026｜火年火位要留神 小心心臟腦血管問題

2026年馬年為丙午年，陳師傅亦指出來年屬「火勢旺盛」之年。而廚房本身亦屬火，若火氣過旺，容易引發口舌是非，甚至影響健康，特別是心臟及腦血管問題。

如果廚房雜物多，問題或會更明顯！陳師傅解釋，雜物會阻塞火氣流動，導致財運停滯、家庭失和，而廚房在風水上亦代表女主人，雜亂的廚房往往反映女主人運勢受壓。

因此，大家在大掃除時，務必趁機徹底整理廚房，清走不用的器具與過期物品，讓火氣運行有序。另外，把柴米油鹽添滿，寓意新年豐收，常滿常滿。

廚房雜物多難聚財。（Photo-ac圖片）

大掃除吉日2026｜廚房中病位點化解？

2026年馬年的大病位在正南方、細病位在西北方，大細病位並非指病情輕重，而是影響的位置不一樣，若來年廚房剛好位於病位，將會影響全家人。

陳師傅建議，可在過年前於廚房放置「安忍水」以化解病星，同時避免使用過多紅、橙、紫等鮮艷顏色，以免火上加火。

如廚房處於馬年病位，可擺放安忍水化解。（「陳定幫工作室」Facebook圖片）

大掃除不只是清潔，而是一個重新整理生活與運氣的機會。尤其在火氣旺盛的馬年，把廚房整理得好，不但是整理出乾淨環境，更是為健康和財運把關。在新歲來臨前，不妨努力打掃和收納，從廚房開始，為好運騰出空間。

堪輿學家陳定幫（相片由受訪者提供）

堪輿學家陳定幫師傅（Clement）香港玄學家、節目主持及專欄作家，於澳洲悉尼大學畢業，主修IT，副修心理學。父親為金剛上師陳果齊，自幼影響下接觸佛教理念，13歲開始研習紫微斗數、八字、奇門遁甲、面相等玄學術數。