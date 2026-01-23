賀年食品｜27款新年小食寓意　蘿蔔糕/瓜子/油角/芋蝦 全盒勿亂放

賀年食品｜農曆新年當然少不了應節的新年食品，不只賀年菜式，每種新年小食也具不同寓意，都承載着大家對來年的祝願與期盼，平安、團圓、健康、財富等。年糕代表步步高升，油角象徵嶄露頭角，以下27種賀年小食的寓意是什麼你又猜到嗎？



新年食品、全盒中的賀年小食都各具吉祥寓意。（資料圖片）

中國傳統新年小食種類繁多，由糕點到油器（油炸食物），由菜式食材到全盒（攢盒）中的賀年小食，其寓意不外乎源於食物的諧音、形狀、顏色、典故或特性。

賀年小食｜糕點、小食

蘿蔔糕象徵好兆頭。（資料圖片）

1. 年糕：諧音「年高」，寓意「步步高升」、一年比一年好。民間習俗有說把年糕置室溫，直至發霉，愈發愈好，代表來年發大財。

2. 蘿蔔糕：蘿蔔又稱「菜頭」，諧音「彩頭」即有好兆頭。而且也是糕，同樣有「步步高升」的寓意。蘿蔔糕食譜｜簡易電飯煲蘿蔔糕免睇火做法+蘿蔔去澀只需加1種材料

3. 發糕：製作過程因需要發酵，蒸製後頂部會爆開如「開花」，被視為花開富貴、發達好兆頭，爆得愈多愈燦爛愈興旺。

4. 餃子：外型似古代元寶，象徵「招財進寶」，不少地方更會一家人一起製餃子「捏合」，代表團團圓圓；有些地區還會包入銅錢，誰吃到來年便有好運。

5. 湯圓：代表「團圓」，團年飯或元宵節（新年第一個月圓之夜）食用，祈求家庭圓滿、人月兩圓。湯圓做法食譜｜芝麻/花生/芋圓9款湯圓食譜 哪款最肥日限多少？

6. 春卷：色澤金黃，猶如金條，寓意財富。名子也如「春天到來」，有迎春納福之意。

賀年小食｜全盒瓜子與「八甜」

新年小食滿滿的全盒（攢盒），其實有聚合拼湊的意思，傳統還會在盒蓋上放一對大桔，喻意「開枝散葉、雙雙對對」。全盒內的賀年小食糖果各有寓意，不是亂放，寄望來年平安健康。

「八甜」，就有「甜甜蜜蜜」的意思。（資料圖片）

7. 瓜子：嗑瓜子又叫「抓銀子」或「抓金」，象徵財富。全盒中央為「正供」，會擺放瓜子，抓瓜子的動作像「搲銀」，寓意新一年增財添富。【賀年食品】瓜子補益通便 每天宜吃10粒

8. 糖蓮子：喻「年生貴子」。

9. 糖蓮藕：蓮、連諧音，寓意「連生貴子」、「佳偶天成」、「年年都有」。

10. 糖冬瓜：象徵「團圓甜蜜」、好頭好尾、合家團圓。

11. 糖椰絲／糖椰角：意即有爺有子、三代同堂

12. 糖甘筍：象徵「如意吉祥」

13. 糖柑桔：「桔」諧音「吉」，寓意「大吉大利」、「有金有吉」財源廣進。

14. 糖馬蹄：寄望馬到成功、飛黃騰達。

15. 開心果：祝願「開開心心」。

賀年糖果及油器小食各有寓意。（資料圖片）

賀年小食｜油炸小食——油器

眾多新年小食中，最喜歡便是芋蝦。現在見到的芋蝦都是繡球形狀，但最初的芋蝦是長形，與蝦的樣子相似。相傳年尾芋頭豐收時，村民會利用芋頭炮製齋品保留，長形彎曲，頭和尾的芋絲炸過後像蝦鬚和蝦腳，形態好像蝦，故名芋「蝦」。但因「蝦鬚」和「蝦腳」易弄斷，也不方便儲存，斷了亦不吉利，故逐演變成今天的繡球狀。芋蝦因手工繁複，已日漸式微，也少有店舖出售，價錢也不便宜。也可參考我們的簡易芋蝦食譜。

16. 芋蝦：「蝦」與「哈」同音，寓意吃了笑哈哈。

17. 煎堆：俗語「煎堆轆轆，金銀滿屋」。其圓球狀和芝麻外皮，象徵團圓與財富滾滾來。人丁興旺，萬事大吉。石榴花煎堆上，還有紅色的花冠，外形如石榴花，寓意多仔多福。

18. 笑口棗：又名「開口笑」，因在炸笑口棗時，粉糰自己會裂開，代表笑口常開。

19. 油角（角仔）：形似錢包，餡料飽滿，即錢包飽滿。過年必備，寓意出人頭地。

20. 糖環：外形如銅錢和年花，外面一個圓環，裡面像五角星，寓意環環相扣、生生不息，來年油潤富足。

21. 脆麻花：相傳人們為咒詛毒蠍禍害，每年農曆二月二，家家戶戶把麵糰扭做毒蠍尾狀，油炸後吃掉，稱為「咬蠍尾」，後來演變成今天的麻花，寓意吉祥如意、平安康泰。

22. 牛耳：寓意手執「牛耳」，代表在同業中，居領導地位。

23. 蛋散：炸蛋散時「開油鍋」，寓意家裡人丁興旺、衣食無憂。

24. 茨菰片：俗寫慈姑、慈菇，寓意添丁發財。

25. 中果：有紅、粉紅及白色，外面沾滿糖粒，沒有內餡，祝福來年嚐到甜頭。

26. 長形米通：寓意路路亨通、五穀豐收。

27. 炒米餅：內藏豐富的花生及芝麻餡，象徵「富貴」。

