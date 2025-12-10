麥玲玲馬年運程｜狗豬龍蛇虎受煞星影響+開運食物 哪生肖升職加薪

麥玲玲馬年運程｜2026年生肖運程｜隨新一年即將來臨，物轉星移，肖狗、豬、龍、蛇、虎的人士部分雖仍有吉星幫助，但亦受煞星影響，為健康、情緒、體力也帶來不穩定的情況。想在2026年馬年平穩度過，堪輿學家麥玲玲建議針對不同生肖選擇開運食材，趨吉避凶。



肖狗、豬、龍、蛇、虎人士在馬年受煞星影響，對健康、心情也有不利影響。（PAKUTASO圖片）

2026年屬狗運程｜合太歲易走極端 宜飲暖湯平伏心情

狗和馬份屬好友，容易出頭合作機會。惟「合太歲」的運勢也易走向極端，若被合走命格（被合去而消失或轉化）中所需元素，做事反而變得一波三折。

另有「華蓋」星進駐，有利創作，但也有單打獨鬥的跡象，再加上「五鬼」、「官符」星飛臨，容易為瑣事心煩，亦易疑神疑鬼，感到焦慮。

麥玲玲師傅建議：準備一些一人份的暖心營養品，例如暖胃湯包、清淡蔬菜湯、養生茶等，讓你在獨自工作時保持良好狀態，以食物撫慰煩躁不安的心情。



2026年屬豬運程｜劫煞星飛臨留意健康 宜破財養生

肖豬人士和馬年與太歲無沖合，亦有「同德」、「玉堂」吉星加持，運勢平穩向上，有望貴人相助下逢凶化吉，在職場上一展身手。

不過有「劫煞」、「死符」和「小耗」凶星飛臨，需特別注意健康，體能偶有下降，也容易有突如其來的開支。如想主動應驗及化解，可以主動花錢在養生保健上。

麥玲玲師傅建議：選擇優質天然能量食材，例如蜂蜜、奇亞籽、雞蛋、柑橘類水果，以保持精神活力。



2026年屬龍運程｜吉星薄弱注意情緒 宜增抵抗力

肖龍人士在馬年無沖合，但吉星力量薄弱，「天解」雖然可以化解波折，惟有凶星左右大局，「天狗」、「吊客」和「寡宿」星會令小意外頻生，家宅運受衝擊，不宜探病問喪。來年宜維持佛系心境，目標不宜太高，不計較得失或有意外收穫。來年健康和情緒也需要特別注意。

麥玲玲師傅建議：多吃有益食物增強抵抗力，例如深色蔬菜、菇菌類或含益生菌的保健品，強健體魄。



2026年屬蛇運程｜事業運升緊張失眠 紅棗菠菜補氣養生

肖蛇人士來年有「祿勛」星拱照，有利文職和管理層工作，事業運有上升之勢，升職加薪皆可期。如果在今年有喜事，馬年更有望延續運勢，可以積極迎接新一年。

不過亦要留意受「病符」星影響，易有瑣碎毛病或舊病復發。此外，「陌越」、「亡神」、「的煞」凶星也代表在陌生環境應壓力，如今年曾轉換工作環境，來年或會感到情緒繃緊，影響睡眠。因此，建議小心分配工作和睡眠的時間。

麥玲玲師傅建議：可以多吃補氣養生食物，如紅棗、枸杞、菠菜、瘦肉湯、堅果類，以固本培元。



2026年屬虎運程｜吉星欠奉需親力親為 宜清熱降火

肖虎者在馬年沒有吉星進駐，雖有對宮「文昌」星對工作運稍有提拔，但整體並沒有外力可依靠，凡事需親力親為才可見到成效，預計來年需要刻苦耐勞才有成果。

凶星「白虎」、「飛簾」、「大煞」飛臨，容易遇上性格火爆女性，對方無理取鬧，有理說不清；也要慎防小人中傷，宜保持低調。受「白虎」影響，肖虎朋友也輕易動怒。

麥玲玲師傅建議：為免衝突宜多吃清熱、舒壓的食物，如雪梨、冬瓜、木耳、綠豆沙等，既能降火，也能保持冷靜及專注。



