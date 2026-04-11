減肥｜關鍵不是吃多少！最新研究：多吃1種食物每日自動少吃330卡

想減重卻不想忍受飢餓？《自然通訊》2026年2月最新研究指出，關鍵不在「吃多少」，而在「吃什麼」。布里斯托大學（University of Bristol）與美國國立衛生研究院團隊發現，戒除超加工食品改吃原型食物後，人們會自發性攝取更多蔬果。即便進食總重量增加50%，每日仍能自動減少攝取330大卡。



一項由英國布里斯托大學（University of Bristol）心理科學學院與美國國立衛生研究院（NIH）共同進行的最新研究顯示，避開「超加工食品」（UPFs）改攝取原型食物，能讓人在不刻意節食的情況下，每日自動減少約330大卡的熱量攝取。研究成果於2026年2月發表在知名國際期刊《自然通訊》（Nature Communications），研究發現，當人們不吃加工食品時，會不自覺地在餐盤中盛放更多蔬菜與水果，即使進食的食物總重量增加了50%以上，攝取的總熱量反而顯著下降。

這項研究由布里斯托大學心理科學學院的Peter Rogers教授與美國國立衛生研究院（NIH）的Kevin Hall博士領導，研究團隊透過精密的飲食行為分析，探討食物加工程度如何影響人類的決策與食慾調節。

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蔬果攝取量倍增抵銷食量增加

研究指出，當受試者被要求攝取原型食物時，他們並未轉向攝取肉類、奶油或澱粉類等高熱量天然食物，而是顯著增加了蔬果的進食量。數據顯示，原型食物組的受試者，每餐平均會攝取數百公克的蔬菜。雖然他們吃下的食物總重量比攝取超加工食品的人多出五成，但由於蔬果的高纖維與高水分特點，讓人在獲得飽足感的同時，每日總熱量攝取平均降低了330大卡。

重塑飲食習慣比計算卡路里更有效

Peter Rogers表示，這項發現挑戰了單純「少吃」的減重觀念。研究證明，食物的種類會直接影響我們的食量選擇；超加工食品往往具有高熱量密度且缺乏纖維，容易導致過量攝取。Kevin Hall博士則補充，當人們回到原型食物的飲食模式時，大腦與身體的調節機制會引導我們選擇更健康的食物比例，這對於肥胖防治與公共衛生政策具有重要的參考價值。

對於希望改善體態的人，研究團隊認為與其斤斤計較卡路里，不如優先從「減少加工食品」入手。透過增加飲食中蔬菜與水果的占比，不僅能吃得飽，還能利用食物本身的體積與營養結構，自然而然地達成減重目標。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：戒掉超加工食品減肥更有感！布里斯托大學研究：改吃原型食物、蔬果量激增助減重】

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