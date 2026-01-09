減肥｜張鈞甯帶員工狂減18kg　獨家解饞秘訣公開　炸雞也能安心吃

氣質女神張鈞甯不只自己自律，連身邊員工也受益。她的助理在張鈞甯帶領下，從去年3月時的61公斤，到12月成功減至43公斤，9個月內狂瘦18公斤，且越瘦越健康。



這套連營養師也認可的減脂法，重點在於「不委屈自己」，從飲食習慣到運動選擇，只要掌握5大關鍵，就能穩定瘦身不復胖。

倒三角飲食法：早吃好、晚吃少

這位女助理分享她的飲食方式，核心在於「倒三角飲食法」，也就是俗稱「早餐要吃得像皇帝，晚餐吃得像乞丐」。

早餐建議豐盛，包含青菜、水果、蛋白質與少量主食；

午餐維持均衡，以雜糧飯搭配蛋白質與大量蔬菜；

晚餐則盡量清爽無澱粉，如高麗菜炒蛋或青菜加雞胸肉。



她表示，這種方式能讓身體在白天代謝最旺盛時消耗熱量，並有效控制血糖，減少夜間暴食的衝動。

炸雞也能吃？醫：偶爾解饞不委屈

減肥最怕因為過度壓抑而導致反彈暴食。張鈞甯教女助理的減脂法允許偶爾吃炸雞或酸辣粉，但要懂得「改吃法」。吃炸雞時去掉高油高澱粉的炸皮，酸辣粉則減半調味料並不喝湯，據說如此就能減掉30%～40%的熱量，大幅降低熱量。

醫揭減重核心：怕委屈才導致搖搖效應

台灣張進芳醫師特別針對這種不挨餓的減重法提出見解。他指出，減重最怕的就是使用讓自己覺得很委屈的方式，例如完全不吃澱粉或長期餓肚子。

這種極端手段雖然初期瘦很快，但一旦瘦下來，人往往會產生補償心態，想要大吃高油高糖的披薩、炸雞或甜點來犒賞自己，結果反而攝取過量，造成忽胖忽瘦的搖搖效應，這其實非常傷身。

張進芳醫師進一步說明，為了避免這種心理反撲，將炸雞當成減肥過程中偶爾的解饞或獎勵是完全可行的。若是一周吃一次，其實連皮吃都無妨，因為炸雞富含蛋白質與油脂，人體在分解這些營養素時也會消耗熱量。只要不是頻繁食用導致身體發炎，適度的滿足口腹之慾，反而能讓減重計畫維持得更長久。

聰明外食選法：少油少鹽是王道

外食族也能瘦，重點在於選擇。張鈞甯在劇組時，會優先挑選雞胸、白身魚等清淡餐盒，並遵循「少油少鹽、能蒸不炸、能清燉不濃醬」的原則。自己做飯更能精準控管調味，減少水腫與隱藏油脂攝取。

高效燃脂小習慣：進食順序與飯後站立

瘦身不一定要靠激烈運動，細節習慣更重要。張進芳醫師認同「先菜後肉再澱粉」的進食順序，能有效延緩血糖上升幅度，避免脂肪堆積。此外，飯後靠牆站立15分鐘、不喝冷飲與含糖飲、細嚼慢嚥等習慣，都能促進腸胃蠕動與代謝，避免胃食道逆流。

運動要選做得下去的：持續才是關鍵

運動不是比強度，而是比持續度。張鈞甯曾帶助理嘗試跑步、網球，後來發現助理更適合其他運動。無論是跳舞、走路或瑜伽，只要能開心且持續做下去，就能達到燃脂效果。張進芳醫師強調，選擇自己能長期接受的方式，才能避免減重後復胖的「搖搖效應」。

