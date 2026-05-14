半夜抽筋缺鈣所致？消委會解迷思或肝硬化腎衰5警號！3類食物預防

半夜抽筋｜消委會建議｜不少人都試過夜晚瞓得舒舒服服，突然之間腳抽筋痛醒。尤其長者、孕婦，影響睡眠質素。大家常說是缺鈣所致，但事實真的如此？消委會就相關問題，在網上發文拆解迷思，並建議多吃幾種食物改善和教自救方法。



半夜抽筋會發生在任何年齡的人群中，但在老年人、孕婦身上最常見。（freepik）

半夜抽筋｜只發生在長者孕婦身上？

消委會指，半夜抽筋是指身體在處於靜止、放鬆的狀況下發生，其中以腿部（如小腿）的肌肉抽筋最常見。半夜抽筋會發生在任何年齡的人群中，但在老年人身上最常見。據統計，50歲以上的人群中，就有高達七成曾有過此經歷。雖然多數情況下休息一會便好，最多亦只是痛幾日。

據克里夫蘭醫學中心的資料顯示，頻繁抽筋（1周2至3次）還可能是其他疾病警號，不容忽視。包括：

1. 糖尿病

2. 肝硬化

3. 腎衰竭

4. 帕金森氏症

5. 關節炎



半夜抽筋｜因缺鈣所致？

除了老年人，另一常見人群是孕婦，多數人認為是由缺鈣引起。不過，消委會在解答相關迷思時便指出，更多是由懷孕體重增加，再加上睡姿不正確，血液循環變差才引發抽筋。建議平時多按摩腳部、多喝水，保持飲食均衡。

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消委會解答，通菜會致抽筋這個說法是錯誤的。（資料圖片）

半夜抽筋｜吃通菜會抽筋？

通菜含有草酸，會降低鈣質的吸收，令電解質失衡便會引發抽筋，因此被稱為「抽筋菜」。消委會亦解答這個說法是錯的，通菜反而富含礦物質、營養素，只要吃半碗就能補充足夠的水分，調節電解質平衡。

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半夜抽筋｜防抽筋3大營養素

與平時因運動後的抽筋不一樣，半夜抽筋多數由血液循環不良、溫度降低、不良睡姿、電解質不平衡（如缺鈣、鎂、鉀等）等因素引起。除此之外，消委會指出，肌肉的收縮及舒張均依賴鉀、鎂及鈣等礦物質，意味著要多補充以下食物。

1. 含鉀食物

香蕉、奇異果、番石榴、木瓜、薯仔、番薯、菠菜、芹菜、番茄、牛油果等含鉀食物。鉀可幫助肌肉放鬆，防止肌肉無力或疲勞。

消委會建議，多吃香蕉、奇異果、番石榴、木瓜、薯仔、番薯、菠菜、芹菜、番茄、牛油果等含鉀食物。（unsplash）

2. 含鎂食物

堅果（杏仁、腰果、南瓜籽）、深綠色蔬菜（菠菜、羽衣甘藍、番薯葉）、豆類（豆腐、黑豆）、全穀物等含鎂食物。鎂是天然肌肉鬆弛劑，若缺乏肌肉會因為無法有效放鬆而導致緊繃、抽搐甚至痙攣。

消委會建議，多吃堅果（杏仁、腰果、南瓜籽）、深綠色蔬菜（菠菜、羽衣甘藍、番薯葉）、豆類（豆腐、黑豆）、全穀物等含鎂食物。（unsplash）

3. 含鈣食物

有足夠的鈣，肌肉才能正常發力、放鬆，減少半夜抽筋的機會，所以要多吃牛奶、乳酪、芝士、小魚乾、芝麻、板豆腐、莧菜、芥蘭、加鈣低糖或無糖豆漿等含鈣食物。

消委會建議，多吃奶、乳酪、芝士、小魚乾、芝麻、板豆腐、莧菜、芥蘭、加鈣低糖或無糖豆漿等含鈣食物。（pexels@Victoria Bowers）

半夜抽筋｜消委會教3自救動作

除了飲食，消委會表示，也可在睡前進行站式後小腿拉筋、站式後大腿拉筋、坐式後大腿及小腿拉筋等特定拉伸運動，6周後即可減少晚間腳抽筋的頻率。

參考資料：香港消費者委員會