綠豆蓮子湯｜助眠安神抗發炎加薑減寒涼！醫推1做法不怕血糖飆升

綠豆蓮子湯不僅能消暑氣、生津止渴，更蘊含豐富的營養成分。台灣功能醫學醫師劉博仁表示，綠豆能幫助身體抵抗發炎與自由基，蓮子則能助眠安神。



綠豆富含膳食纖維與維他命B雜

綠豆可說是夏季飲食的當家角色！劉博仁指出，綠豆不僅含有豐富的膳食纖維，能促進腸道蠕動、幫助消化，更富含維他命B雜，可補充能量、提升代謝。而且綠豆皮中的抗氧化物質，更能幫助身體抵抗發炎與自由基的傷害，難怪古人會說它能「清熱解毒」。

蓮子助眠安神 提供平穩能量

至於蓮子，不只外型飽滿可愛，散發清香，它的營養成分更是一點也不差。劉博仁解釋，蓮子含有優質的澱粉與蛋白質，能提供身體平穩的能量；此外，還有一些特殊的植物成分，有助於安神助眠、健脾益氣，對於睡眠品質不佳、容易焦慮的人來說，蓮子可說是大自然的貼心禮物。

體質偏寒者可加薑片中和

不過，劉博仁也提醒，體質偏寒、容易腹瀉的人，可以少量飲用綠豆蓮子湯，或是加入薑片來中和寒性。而糖尿病患者則建議減糖，可改用少量的冰糖或赤藻糖醇來代替砂糖。

淮山銀耳蓮子羹食譜

