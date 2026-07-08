火龍果功效｜補水消腫5好處白肉/紅肉通便邊種好？果皮薄膜更營養

火龍果被譽為「神聖之果」的水果，不論白肉或紅肉，都擁有獨特的香氣與甜度。



台灣營養師高敏敏指出，火龍果是少見兼具「補水、抗氧化、助代謝」三大功效的水果，有5大健康好處，千萬不要錯過。

火龍果5大好處（01製圖）

火龍果5大健康好處一次看

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高敏敏說明，火龍果的營養好處相當豐富，不只含有高水分，也富含膳食纖維與植化素：

1. 有助排便順暢

火龍果富含膳食纖維、寡糖，可軟化糞便、幫助腸胃蠕動，讓排便更順暢。

2. 抗氧化力強

火龍果含有花青素、甜菜紅素、維他命C，三者一起上陣對抗自由基，有助維持亮膚與好氣色。

3. 補水力滿分

火龍果含水量超過80%，夏天食用更加舒爽，運動後也能有效補充水分。

4. 助代謝又消水腫

火龍果富含鉀，能調節體內水分平衡，減少水腫感。

5. 火龍果籽能抗氧化

火龍果的小黑籽還含有維他命E，吃起來脆脆很美味，還是抗氧化的小幫手。

白肉與紅肉火龍果營養比較

高敏敏表示，許多人經常詢問火龍果是白肉好還是紅肉好，其實兩者營養相似，只是植化素略有不同，口感上白肉較清甜，紅肉香氣更濃，而且紅肉的花青素更豐富。

熱量方面，以每100公克計算，白肉為49大卡，紅肉為48大卡，紅肉略低；膳食纖維方面，白肉為1.7公克，紅肉為1.3公克，白肉略高；維他命C方面，白肉為5.3毫克，紅肉為6.3毫克，紅肉略高；鉀含量方面，白肉為226毫克，紅肉為219毫克，想補水或想補充抗氧化營養素都很適合，選擇自己喜歡的顏色就好。

火龍果皮薄膜更營養 含有豐富植化素

高敏敏分享，火龍果皮的薄膜不用剝到完全乾淨，因為果皮附近的植化素更豐富，只要外皮清洗乾淨就可以安心食用。此外，吃紅肉火龍果後排便變紅是正常現象，不用因此受到驚嚇，想補水或改善便祕的人，多吃火龍果是非常好的日常水果選擇。

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