洗腎流失蛋白質點補？亂吃紅肉易致大腸癌 醫推2高蛋白食物護血管

50餘歲的林先生是洗腎（血液透析）患者，平時嚴格控管飲食，多半以魚肉取代雞腿、少喝湯、鹽減半等，相當自律。前陣子他看到新聞報導指出，美國政府最新飲食指南推出「倒金字塔」結構，拉高蛋白質比重，媒體甚至解讀這是「為紅肉與全脂奶平反」。



林先生因此產生疑問，既然國外鼓勵多吃蛋白質，那晚餐來塊牛排應該沒問題吧？然而，若片面解讀相關資訊，並將紅肉當作日常主要飲食來源， 對腎臟病友來說，將是健康管理上的隱形危機。

美國最新飲食標準解讀 紅肉與飽和脂肪攝取仍需控制

美國衛生及公共服務部（U.S. Department of Health and Human Services）與美國農業部（U.S. Department of Agriculture）共同發布最新《美國飲食指南》（Dietary Guidelines for Americans），以「倒金字塔」結構呈現各類食物的建議攝取比例，其中蛋白質與乳製品仍占據全民營養中的核心地位。然而，部分媒體報導過度簡化內容，容易讓人們誤以為指南已大幅放寬紅肉及高脂乳製品的攝取限制。

美國官方在指引中依舊明確指出，為維護心血管健康，每日飽和脂肪仍應嚴格限制在總熱量10%以內，並非無限制地放寬紅肉與全脂乳製品。世界衛生組織（WHO）在更新的飲食建議中，也同樣強調應限制飽和脂肪與紅肉的攝取。對一般人而言，若誤信傳言而天天大啖肥美紅肉，可能增加心血管疾病與大腸癌發生風險；在臨床腎臟醫學上，更需依個別腎功能狀況對患者的飲食嚴格把關。

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紅肉攝取過量 恐加劇腎友心血管與代謝併發症風險

台灣基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院家醫科主任翁珮瑄表示，台灣慢性腎臟病與透析人口逐年上升。血液透析患者因為每次洗腎都會流失一定量的氨基酸與蛋白質，根據台灣臨床指引與國際KDOQI（Kidney Disease Outcomes Quality Initiative）營養準則，多數患者每日確實需要攝取足夠的優質蛋白質，約每公斤體重1.2g。然而，臨床數據亦顯示，心血管疾病仍是透析患者最主要的死亡原因。

翁珮瑄指出，紅肉（牛、豬、羊肉）含有較高比例的飽和脂肪與膽固醇，且其所含的肉鹼在代謝後會產生三甲胺-N-氧化物（TMAO），與動脈粥樣硬化及心血管疾病風險增加有關。若長期過量攝取，亦可能提高心血管疾病的發生風險。此外，紅肉亦屬於動物性磷來源之一，人體吸收率高達70%至80%。當腎功能衰退無法排磷時，便可能導致鈣磷代謝失衡，進而增加副甲狀腺機能亢進、腎性骨病變及皮膚搔癢等併發症風險。血鉀過高也可能影響心臟電生理穩定性，嚴重時可增加心律不整等心血管併發症風險。

豆腐、豆漿等植物性蛋白質 有助腎友心血管管理

洗腎患者若未經營養師評估就長期增加紅肉攝取的量，補到的未必是體力，反而可能先傷了心血管。現代臨床營養學建議，透析患者在補充每公斤體重約1.2g優質蛋白質的同時，不一定非得依賴紅肉，適度融入植物性蛋白質，如：豆腐、豆漿等，都是較有利於心血管健康的替代方案。

相較於動物性來源，植物性蛋白質通常含較少飽和脂肪，能降低心血管負擔，且其中的植物性磷的人體吸收率低於30%，更有助於血磷管理。飲食潮流年年更迭，腎友的蛋白質補充仍需由主治醫師與營養師依個別情況進行調整，切勿自行更動飲食內容，以免增加健康風險。懂得避開加工肉品、善用植物蛋白靈活搭配，並在醫師指示下必要時隨餐使用磷結合劑，才有助於控制整體代謝、維持健康。

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